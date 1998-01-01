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AZUR air начинает рейсы в Анталью и Даламан из 23 городов России

Перевозчик ожидает в наступившем сезоне рост на турецком направлении на 10-12%

Авиакомпания AZUR air приступает к выполнению регулярных рейсов в Анталью и Даламан (Турция) из 23 российских городов, - сообщили нам в пресс-службе компании.

Как говорится в сообщении перевозчика, в список направлений вошли маршруты в Анталью из Белгорода, Нижнего Новгорода, Воронежа, Калининграда, Мурманска, Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Кемерово, Новокузнецка, Томска, Иркутска, Минеральных Вод, Новосибирска, Барнаула, Астрахани, Сургута.

Рейсы в Даламан будут выполняться из Ростова-на-Дону, Краснодара, Калининграда, Белгорода и Нижнекамска.

Также перевозчик полетит в этом сезоне и в Бодрум из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.

"В 2018 году почти четверть всего пассажиропотока авиакомпании относилась к турецкому направлению. В этом году курорты Турции пользуются еще более высоким спросом со стороны российских туристов.

В первую очередь, запуск регулярных рейсов позволяет клиентам наших партнерских туроператоров строить более четкие планы на поездку благодаря устойчивому расписанию вылетов.

В то же время мы стремимся удовлетворить потребности самостоятельных путешественников", — отметил генеральный директор AZUR air Юрий Стогний.

Как указывает перевозчик, с вводом регулярных рейсов туристы, предпочитающие посетить эту страну в рамках самостоятельно спланированных путешествий, смогут приобрести билеты на официальном сайте авиакомпании или через сеть аккредитованных агентов.

AZUR air в действующем расписании выполняет чартерные и регулярные полеты в Турцию из 39 российских городов по четырем направлениям: в Анталью, Аланью, Бодрум и Даламан. В 2019 году открыты программы в Анталью из Орска, Махачкалы и Магнитогорска.

На большинстве маршрутов используются более вместительные по сравнению с прошлым годом воздушные суда — Boeing-767-300, на линии Москва — Бодрум — Boeing-777-300ER с салоном бизнес-класса на 42 кресла.

При этом, как указывает авиакомпания, в целом по рынку, по предварительным оценкам, ожидается рост спроса на турецком направлении в 2019 году, "который может составить порядка 10-12%".

AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. Также в марте перевозчик объявил о начале сотрудничества с туроператором «TUI Россия». По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

Напомним, что с 1 июня перевозчик отменил питание в эконом-классе на всех рейсах длительностью менее 5 часов.

По словам представителя компании, такое решение было принято "исходя из конъюнктуры рынка авиаперевозок, на которую воздействуют несколько факторов, в их числе существенный рост стоимости авиационного топлива — минимум на 30% в 2018 году".

Вторая причина — рост аэропортовых сборов "вследствие реализации операторами аэропортов масштабных инвестиционных программ".

"Сокращение питания на коротких рейсах в экономическом классе позволит как минимум оставить стоимость услуги на прежнем уровне, а также при благоприятных макроэкономических факторах приведет к снижению стоимости перевозки", — заявили в AZUR air.

/TOURBUS.RU