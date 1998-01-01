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AZUR air отменяет питание на рейсах менее пяти часов/ Забастовщики намерены перекрыть трассу в аэропорт Ниццы/ Российская туристка проживание в отеле на Кипре украденными кредитками

AZUR air отменяет питание на рейсах менее пяти часов

Авиакомпания AZUR air с 1 июня отменяет питание на всех рейсах длительностью менее 5 часов, сообщил представитель перевозчика. "Для пассажиров эконом-класса будут предложены только горячие напитки и вода. Для пассажиров бизнес-класса на рейсах до 5 часов полёта услуга питания сохранится в полном объёме", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, решение принято "исходя из конъюнктуры рынка авиаперевозок, на которую воздействуют несколько факторов. " их числе существенный рост стоимости авиационного топлива — минимум на 30% в 2018 году".

Вторая причина — рост аэропортовых сборов "вследствие реализации операторами аэропортов масштабных инвестиционных программ".

"Сокращение питания на коротких рейсах в экономическом классе позволит как минимум оставить стоимость услуги на прежнем уровне, а также при благоприятных макроэкономических факторах приведет к снижению стоимости перевозки", — заявили в AZUR air.

В компании также отметили, что при вылетах из Санкт-Петербурга будет предложена услуга дополнительного заказа питания "Ресторан на борту". Такую же услугу при вылетах из базового аэропорта Внуково планируется внедрить в этом летнем сезоне.

"Предоставление стандартных рационов питания на рейсах длительностью более 5 часов авиакомпания оставляет неизменным", — добавили в компании.

Забастовщики намерены перекрыть трассу в аэропорт Ниццы

Забастовка работников службы такси запланирована во французской Ницце 17 мая, возможно перекрытие дороги в направлении аэропорта, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в четверг.

"Франция, Ницца – 17 мая запланирована забастовка работников службы такси. Ограничение дорожного движения, возможно перекрытие дорог протестующими, в том числе в направлении аэропорта "Ницца Кот д'Азур" (NCE)", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Во вторник, в день открытия Каннского фестиваля, бастующие таксисты уже перекрыли подъезды к аэропорту Ниццы, заставив пассажиров идти пешком с чемоданами к своим машинам. Этот день считается одним из самых загруженным в году по пассажиропотоку в аэропорту.

В настоящее время из Москвы в Ниццу летают "Аэрофлот", S7 Airlines, в летнее время добавляется также рейс авиакомпании "Россия".

Российская туристка проживание в отеле на Кипре украденными кредитками

Российскую туристку арестовали на курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в оплате услуг местного отеля на сумму пять тысяч евро украденными кредитными картами, сообщает портал In-Cyprus. "Российская туристка оплатила номер в гостинице Айя-Напы на сумму 2900 евро, а также дополнительные услуги на 1970 евро двумя кредитными картами. У менеджера отеля возникло подозрение, что обе карты украдены, о чем он сообщил в полицию", — пишет портал.

Прибывшие полицейские арестовали 30-летнюю россиянку по подозрению в воровстве. Как ожидается, сегодня она предстанет перед судом. Полиция проводит расследование.

/TOURBUS.RU