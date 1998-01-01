В структуре Минэкономразвития появился Департамент туризма

Среди задач нового ведомства - выработка стратегии развития национальной туриндустрии туризма, снятие излишних визовых барьеров и совершенствование механизмов защиты российских туристов за рубежом

Департамент туризма создан в структуре Минэкономразвития приказом главы ведомства Максима Орешкина, – cообщает пресс-служба ведомства.

«В числе ключевых задач департамента туризма – определение ориентиров стратегического развития национальной индустрии туризма, выработка подходов к формированию целостного национального туристского продукта и его продвижению на внутреннем и внешнем рынках, развитие туристской и сопутствующей инфраструктуры до качественно нового уровня, расширение мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, совершенствование законодательства, в частности, снятие излишних визовых барьеров, совершенствование механизмов защиты российских туристов за рубежом и механизмов повышения качества предоставления гостиничных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, что в сентябре прошлого год, функции регулирования в сфере туризма указом Владимира Путина были переданы от Министерства культуры Министерству экономического развития. В том числе в ведение Минэкономразвития было передано Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Замминистра, курирующим туризм, был назначен Сергей Галкин, который до этого возглавлял Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития.

В середине февраля выступая на Ивестиционном форумк в Сочи, Сергей Галкин, оценивая потенциал отечественной туротрасли, отметил: «Внутренний спрос в России мы оцениваем в $100 млрд. Часть из этого уходит за границу, и наша задача – максимально создать условия, при которых эти потоки сохранятся в стране".

Г-н Галкин добавил, что с учетом потенциала России это отложенный спрос, который сейчас не реализован из-за отсутствия достаточного количества качественного предложения.

"При этом катастрофически не хватает инвестиций в инфраструктуру. При выручке отрасли в год на $100 млрд, у нас государственные инвестиции в районе $1 млрд. Это очень мало для столь большой страны и экономики", — отметил он.

По его словам, инвесторы охотно вкладываются в "мягкую инфраструктуру" — отели, рестораны, конгресс-центры, места посещения. Задача государства – поддержать их и создать условия.

"При этом инвесторам нужны комфортные безопасные условия работы, предсказуемость, отсутствие сложных процедур", — заключил г-н Галкин.

Напомним также, что начале февраля руководителем Ростуризма вместо занимавшего пять лет эту должность Олега Сафонова была назначена Зарина Догузова. Ранее она работала начальником департамента по сопровождению крупных международных мероприятий в управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям.

/TOURBUS.RU