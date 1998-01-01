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11 февраля
Зарина Догузова: «Россия должна стать страной, чье имя первым приходит в голову иностранному туристу, когда он думает о поездке за рубеж»
Сегодня министр экономического развития Максим Орешкин представил сотрудникам Ростуризма нового руководителя
Задачей новой команды Ростуризма будет вывести туротрасль на качественно иной уровень и сделать ее максимально прозрачной, заявил сегодня министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя нового руководителя Ростуризма Зарину Догузову сотрудникам ведомства, сообщает сегодня «Интерфакс».
«У нас задачи амбициозные, заканчивает формироваться команда. К Сергею Галкину, который курирует направление, добавляется Зарина Валерьевна. Будет создан отдельный департамент в Минэкономразвития. Наша совместная задача – вывод туротрасли на качественно иной уровень", — сказал он.
Также Максим Орешкин назвал одной из задач приведение системы работы туроператоров к максимальной прозрачности, чтобы "отрасль была комфортной для граждан, которые путешествуют по России и за рубеж". По его словам, "не все туроператоры работают прозрачно и чистоплотно, поэтому нас ожидает ряд изменений в нормативные акты".
Он добавил, что не последнюю роль в работе Ростуризма будет играть создание правильного образа России как туристического направления для российских граждан внутри страны и для зарубежных туристов.
"У нас много мест, которые недооцениваются нашими и зарубежными гражданами. Формирование образа, который показывает реальную картину, — важная задача. И я очень надеюсь, что это назначение поможет движению вперед", — отметил министр.
Он напомнил, что в сентябре в Петербурге пройдет важное событие – конференция Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). "Это важное мероприятие с точки зрения продвижения имиджа России как одного из самых интересных туристических направлений. Подготовка этого мероприятия и проведение на высоком уровне – важная задача ближайших нескольких месяцев", — подчеркнул министр.
Максим Орешкин добавил, что единая команда сотрудников Ростуризма и Минэкономразвития займется решением всех этих задач.
При этом он отметил, что Ростуризм будет сохранен как отдельное ведомство и продолжит активную работу с туроператорами. По его словам, главное - чтобы российские туристы были максимально защищенными и не попадали в неприятные ситуации. Также, добавил он, необходимо работать над тем, чтобы иностранные туристы чаще выбирали российские направления.
Министр подчеркнул, что у Ростуризма неплохая команда и есть целый ряд качественных сотрудников, хороших специалистов. "Последние несколько месяцев идет совместная работа над разработкой стратегии плана действий", — сказал министр.
Он также добавил, что Стратегия по развитию туризма до 2035 года будет готова до конца первого квартала года.
В свою очередь, новый руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что считает главной задачей своего ведомства раскрытие туристского потенциала России.
"Для меня приход в Ростуризм — новый, очень ответственный и интересный этап моей профессиональной жизни. Перед нами стоят амбициозные задачи, связанные с одним из самых важных направлений для развития нашей страны.
Наша задача – максимально потенциал России открыть и реализовать. Россия должна стать страной, чье имя первым приходит в голову иностранному туристу, когда он думает о поездке за рубеж. Такой страной, где граждане с удовольствие показывают детям неизведанные уголки и планируют ближайшие выходные в соседней области, а не в соседней стране. Так, конечно же, будет не завтра, но так может и должно быть", — сказала она.
"Я рассчитываю на вашу поддержку в достижении этой цели. Уверена, что мы станем отличной командой и будем вместе решать поставленные задачи", — добавила она, обращаясь к сотрудникам Ростуризма.
Видео: Первое выступление г-жи Догузовой в новой должности.
/TOURBUS.RU
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