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22 февраля
Приглашаем на Фестиваль круизов-2019 в Москве!
К участию приглашают туристические компании, сетевые и независимые агентства, FIT- и MICE-компании, корпоративные заказчики
Четвертый ежегодный Фестиваль круизов пройдет в Москве в ближайшую среду 27 февраля в отеле «Марриотт Новый Арбат».
20 февраля «Фестиваль круизов» с успехом стартовал в Северной столице. Свыше 150 специалистов петербургского туризма получили возможность ознакомиться с полным спектром информации о всех видах речных, озерных и морских круизов – от широко востребованных широкой аудиторией круизов выходного дня до путешествий на яхтах и экспедиционных круизах по Арктике и Антарктике.
В программе Фестиваля круизов:
Среди участников фестиваля:
Costa Cruises, «Инфофлот», «НИКА», «ВодоходЪ»,PAC GROUP, «Виа Марис », «Мостурфлот», «Круизный Дом», «Истлэнд», Poseidon Expeditions, «Байкальская Виза Тур», Atlantis Line, «Солеанс тревел», ВолгаWOLGA, Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва», Very Good Transfer, "Петербургские круизы", DashaMail, Exotic Heritage Group и другие.
*Участие в качестве посетителя – бесплатное!
Дополнительная информация: Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru /+7 (495) 723-72-72 / +7 (916) 602-02-03
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