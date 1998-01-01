Новости Приглашаем на Фестиваль круизов-2019 в Москве! К участию приглашают туристические компании, сетевые и независимые агентства, FIT- и MICE-компании, корпоративные заказчики

Четвертый ежегодный Фестиваль круизов пройдет в Москве в ближайшую среду 27 февраля в отеле «Марриотт Новый Арбат». 20 февраля «Фестиваль круизов» с успехом стартовал в Северной столице. Свыше 150 специалистов петербургского туризма получили возможность ознакомиться с полным спектром информации о всех видах речных, озерных и морских круизов – от широко востребованных широкой аудиторией круизов выходного дня до путешествий на яхтах и экспедиционных круизах по Арктике и Антарктике. В программе Фестиваля круизов: пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2019 году»

workshop для специалистов;

обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям;

мастер-классы, презентации и экспресс - тренинги от компаний-участников;

панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов;

анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний–участников и партнеров. Среди участников фестиваля: Costa Cruises, «Инфофлот», «НИКА», «ВодоходЪ»,PAC GROUP, «Виа Марис », «Мостурфлот», «Круизный Дом», «Истлэнд», Poseidon Expeditions, «Байкальская Виза Тур», Atlantis Line, «Солеанс тревел», ВолгаWOLGA, Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва», Very Good Transfer, "Петербургские круизы", DashaMail, Exotic Heritage Group и другие. *Участие в качестве посетителя – бесплатное!



Партнеры мероприятия: круизная компания Costa Cruises, международные туристические выставки «Отдых» и «Интурмаркет».



Регистрация посетителей www.festival-cruise.ru/ru/registration Дополнительная информация: Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru /+7 (495) 723-72-72 / +7 (916) 602-02-03

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