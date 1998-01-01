Новости Фестиваль круизов позвал «на борт» профессионалов туризма города на Неве Вчера в Северной столице с большим успехом прошел традиционный Фестиваль круизов

Свыше 120 специалистов петербургского туризма посетили мероприятия в рамках традиционного Фестиваля круизов, организованного 20 февраля ИД «Турбизнес» сразу на нескольких площадках петербургского отеля «Эмеральд». По устоявшейся традиции, в Фестивале круизов приняли участие представители ведущих круизных компаний сферы речного и морского туризма, включая такие, как Costa Cruises, «Инфофлот», «Виа Марис», PAC Group, «Круизный Дом», «НИКА», «ВодоходЪ», Atlantis Line, «Солеанс тревел», «Петербургские круизы» и ряд других. При этом участники фестиваля знакомили его гостей с полным спектром информации о всех видах речных, озерных и морских круизов – от широко востребованных широкой аудиторией круизов выходного дня до путешествий на яхтах и экспедиционных круизах по Арктике и Антарктике. В рамках фестиваля состоялись workshop для специалистов, обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям, целый ряд мастер-классов, презентаций и экспресс-тренингов от компаний-участников, а «гвоздем» программы дня стала панельная дискуссия о тенденциях на рынке морских и речных круизов, в которой приняли участие несколько экспертов. Согласно статистике, за последние 10 лет мировой рынок морского круизного туризма вырос на 60%, а только в этом году будет спущено на воду 24 крупных лайнера. Несомненный рост отрасли подтверждают и российские специалисты: по словам экспертов, участвовавших в петербургской дискуссии, в 2018-м в этом сегменте объем продаж вырос на 20-40% и есть уверенность в том, что тенденция сохранится в будущем. К примеру, глава петербургского офиса PAC GROUP Алексей Голованов заявил, что его компания в 2018-м отправила в морские круизы около 32 тыс. россиян, а в ближайшие годы намерена достичь объема в 100 тыс. Екатерина Илюшина, представитель Costa Cruises, согласилась, что этот сегмент туризма «развивается очень высокими темпами». «В ближайшие пять лет спустят на воду около 70 огромных судов, которые надо заполнять пассажирами каждую неделю, и поэтому круизные компании обращают пристальное внимание на рынки, которым есть куда расти. В том числе и на российский, - отметила она. – Не исключено, что в перспективе Россия станет рынком номер один». В свою очередь, Людмила Гуральник, директор по маркетингу Круизного дома «МК», подтвердила: рост есть и он весьма существенен. «В нашей компании объемы продаж круизов за прошлый год увеличились примерно на 40%, - сообщила она. – И перспективы развития направления действительно оптимистичные». А Андрей Михайловский, генеральный директор круизного центра «Инфофлот», заверил собравшихся в аналогичных процессах и в сфере речных круизов: по его словам, несмотря на сложности, в 2018-м рост объемов в этом сегменте составил 15%. Вместе с тем эксперты констатировали: пока в абсолютных цифрах объемы круизного туризма в России не так велики. В морском сегменте этот показатель составляет до 200 тыс. человек в год (а это менее 1% от всех круизеров в мире), а в речном – около 400 тыс., что на фоне мировых достижений выглядит примерно так же. Причины? «Что касается морских круизов, здесь все еще в ходу стереотип о том, что это отдых для богатых, - считает Екатерина Илюшина. – Хотя на самом деле это давно не так и качественный морской круиз можно приобрести порой даже за меньшую цену, чем сходный по условиям наземный». Людмила Гуральник полагает, что в определенной степени недорабатывают агенты, которые порой не очень хорошо знают и побаиваются предлагать круизный отдых. «Зачастую это происходит не из-за того, что круиз сложно продавать, а по причине отсутствия у агента полной информации», - констатировала она. А Андрей Михайловский сказал, что, «когда клиент, приходя в офис, будет сразу же спрашивать не Турцию, а круиз – тогда и начнутся большие продажи». При этом как он, так и другие специалисты уверены – пока, несмотря на все усилия операторов и круизных компаний, конечный потребитель и российский агент в его массе не очень информированы о всех преимуществах круиза. И поэтому, подчас по незнанию, турист по-прежнему выбирает привычный наземный отдых. Что касается сложного для рынка вопроса объемов продаж через агентов и напрямую (в т. ч. онлайн), в дискуссии выяснилось: круизная отрасль остается своеобразным агентским оплотом, поскольку подавляющая часть туров по-прежнему реализуется именно через посредников, а онлайн-продажи почти никак не пересекаются с их интересами. В заключение петербургской части Фестиваля круизов состоялась лотерея с призами от участников и партнеров события, во время которой многие гости сумели выиграть интересные подарки, включая путешествия по воде. Напомним, что в ближайшую среду, 27 февраля, Фестиваль круизов состоится в Москве, в отеле «Марриотт Новый Арбат». /TOURBUS.RU

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