Вслед за Бельгией, Ирландия отказалась от Sukhoi Superjet

Эксперты комментируют будущее российского б лижнемагистрального пассажирского самолета

Ирландская авиакомпания CityJet отказывается продолжать эксплуатацию российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщила на этой неделе газета "Ведомости".

Как отмечает издание, на сайте компании не указаны семь самолетов SSJ-100, полученные в лизинг в 2016-2017 годах. Как сообщили газете источники, "некоторые из этих судов могут быть поставлены "ВЭБ-лизингом" авиакомпании "Азимут" для ее нового проекта корпоративных перевозок".

Один из собеседников газеты также утверждает, что "ВЭБ-лизинг" как вариант рассматривает ремаркетирование судов от CityJet национальному перевозчику Словении Adria.

Напомним, что Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки до 98 пассажиров на дальность до 3 тыс. или 4,6 тыс. километров. CityJet оставалась единственным европейским эксплуатантом российского самолета.

По информации «Интерфакса», в декабре президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Александр Рубцов ужн сообщал, что CityJet может отказаться от эксплуатации самолетов SSJ-100. Он пояснял, что CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешла на модель "мокрого" лизинга, передавая самолеты вместе с экипажем Brussels Airlines и другим авиакомпаниям.

В ноябре 2018 года также сообщалось, что Brussels Airlines отказывается от дальнейшей эксплуатации российских самолетов. Лайнеры осуществляли региональные перевозки в Нант и Бирмингем. Однако летом 2018 года у новых самолетов начали возникать технические неполадки, из-за чего авиакомпания Brussels Airlines была вынуждена отменять или переносить много рейсов.

Из-за проблем с пониманием руководства по эксплуатации авиаперевозчик был вынужден обращаться в службу техподдержки российских специалистов.

Контракт CityJet с ГСС, подписанный в 2015 году, предполагал поставку в Ирландию 15 SSJ-100 с опционом еще на 16. В сентябре представитель CityJet сообщал "Интерфаксу", что пять самолетов обслуживают рейсы Brussels Airlines, еще два были на ремонте. На вопрос агентства, сохраняет ли CityJet планы дальнейшего пополнения парка российскими самолетами, представитель компании тогда ответил, что "это конфиденциальная информация".

Между тем заслуженный пилот России и член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил в интервью порталу URA.RU, что российским авиаперевозчикам также следует отказаться от использования самолетов Sukhoi Superjet 100, как это сделала ирландская компания CityJet.

По мнению эксперта, «Сухие» невыгодны компаниям из-за того, что для них не проводят послепродажного обслуживания. «Это самолет отверточной сборки, на 60% состоит из деталей иностранного производства. Запчастями его не обеспечивают, обслуживания не проводят, как это делают, например, Boeing и Airbus. Во всем мире так устроено, что детали нужно менять исправно, как только они отработают свой ресурс, так как это связано с жизнями людей. А пока самолет простаивает в их ожидании неделю, убыток становится гораздо больше, чем выгода. Поэтому самолет за рубежом никому не нужен, от него нужно избавиться и российским авиакомпаниям, забыть, как страшный сон», — заявил г-н Сытник.

Он также отметил, что подобная история может случиться со среднепассажирским лайнером МС-21, запуск производства которого должен состояться в ближайшие годы. «На нем стоит двигатель иностранного производства, это такой же мертворожденный ребенок», — пояснил пилот.

Комментируя это мнение, Борис Рыбак, генеральный директор агентства «Инфомост», в интервью нашему корреспонденту отметил: «Это высказывание Юрия Сытника достаточно сомнительно. Несмотря на то, что он достаточно известный пилот, у него недостаточно квалификации, чтобы судить о такого рода вещах.

Если правительство решило производить Sukhoi Superjet 100, значит у него есть понимание и видение эксплуатации этих самолетов. Любые проблемы эксплуатации начального периода можно преодолеть. Уверен, что Александр Рубцов, генеральный директор «Ильюшин Финанс Ко» поможет оперативно понять какие сложности могут быть или возникли, чтобы также быстро их устранить».

/TOURBUS.RU