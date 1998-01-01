«Слабый пол» продолжает «захват власти» в туризме

Вслед за назначением главы Ростуризма стало известно, что министром курортов и туризма Краснодарского края стала 37-летняя Светлана Балаева

«Министром курортов Кубани назначена Светлана Балаева. Губернатор региона Вениамин Кондратьев 8 февраля подписал распоряжение ее о назначении. Ранее она занимала должность первого заместителя министра. В пятницу в новой должности она уже была представлена коллективу министерства», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно информации из соцсетей, Cветлана Сергеевна Балаева родилась в столице Ливии Триполи 7 марта 1981 года. Училась в двух краснодарских школах № 42 и № 95.

Затем Светлана Балаева с отличием окончила Кубанский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2016 по март 2018 годы будущий министр работала исполнительным директором Гарантийного фонда Краснодарского края. В марте 2018 года была назначена первым заместителем главы регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

В этом году предшественник нового министра Христофор Константиниди перешел на работу в Администрацию президента РФ.

«Мы продолжаем развивать одну из фундаментальных отраслей экономики региона – наши курорты. Сегодня мы все активнее применяем инструменты, соответствующие мировым тенденциям развития сферы гостеприимства.

Современный турист сравнивает курорты Краснодарского края с зарубежными и голосует рублем. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы этот выбор был в нашу пользу.

Задача нового министра – обеспечить такое качество курортов Краснодарского края, чтобы россияне все чаще приехали на отдых именно к нам», — прокомментировал назначение вице-губернатор края Василий Швец.

Заместитель главы региона добавил, что г-жа Балаева зарекомендовала себя как грамотный управленец, и он уверен, что курорты Кубани под ее руководством будут активно развиваться.

Отметим что, выступая на минувшей неделе в рамках конференции «Анапа – самое яркое солнце России», Свелана Балева отмечала, что «летом туристы приезжают на курорты края ради пляжного отдыха, а в низкий сезон – оздоровительного и горнолыжного. Но в последние два года мы отмечаем рост числа путешественников, которые едут к нам для активного отдыха, которые готовы тратить до 40% бюджета на организованный познавательный досуг и развлекательные мероприятия», подчеркнув, что курортам региона есть, что предложить туристам с самыми высокими запросами.

Она также отметила, что Краснодарский край лидирует в России по количеству классифицированных гостиниц и отелей. Более 6200 классифицированных средств размещения работают в крае, из них свыше 40 – по системе «все включено».

На курортах региона сосредоточено наибольшее в стране количество здравниц. Свыше 190 таких предприятий предлагают оздоровление и лечение по более чем пятистам уникальным программам.

Напомним, что это уже не первое заметное назначение представительниц «слабого пола» на руководящую должность в туриндустрии за последние дни.

Так, в минувший четверг стало известно, что главой Федерального агентства по туризму (Ростуризм) назначена 33-летняя Зарина Догузова, ранее работавшая в президентской администрации.

/TOURBUS.RU