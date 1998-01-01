Новости Главой Ростуризма стала Зарина Догузова Назначение на пост главы туристического ведомства 33-летней сотрудницы президентской пресс-службы стало неожиданностью для всех экспертов

Главой Федерального агентства по туризму (Ростуризм) назначена Зарина Догузова, сообщила вечером в четверг пресс-служба правительства РФ. Как сообщается, Зарина Догузова родилась в 1985 году в Цхинвали. В 2008 году окончила факультет международной журналистики МГИМО МИД России. В 2008–2012 годах работала в департаменте пресс-службы и информации правительства, с 2012 года — в управлении президента России по общественным связям и коммуникациям. Как пишет газета «Ведомости» «На госслужбу г-жа Догузова устроилась сразу после окончания МГИМО — в пресс-службу Владимира Путина, который тогда был премьер-министром. Один из сотрудников аппарата правительства говорит, что Догузова участвовала в подготовке публичных мероприятий с участием Путина, в том числе работала с журналистами. В 2012 г. Путин победил на выборах и вернулся в Кремль. Песков стал пресс-секретарем президента и вместе с ним на работу в администрацию главы государства перешла Догузова. Ее непосредственным начальником в администрации стал Александр Смирнов, руководитель управления по общественным связям и коммуникациям. Он же был начальником Догузовой и в Белом доме, возглавляя в 2008-2012 гг. департамент пресс-службы и информации правительства. Руководителем департамента в управлении Догузова стала в 2015 г. В задачи управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента входит, в частности, анализ позиции СМИ и общественного мнения, разработка стратегии информационного сопровождения общественно значимых решений главы государства, а также координация информационной работы федеральных госорганов и информационного сопровождения крупных международных мероприятий». В 2015 году Владимир Путин своим указом присвоил г-же Догузовой классный чин действительного государственного советника второго класса. Г-жа Догузова занималась организацией, подготовкой и информационно-аналитическим сопровождением различных международных и внутрироссийских мероприятий: Олимпиады в Сочи, ЧМ-2018 и др. Зарина Догузова — член наблюдательного совета центра «Амурский тигр» — организации, созданной Русским географическим обществом по инициативе Владимира Путина. Напомним, что в два дня назад стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова, а также поручил Минэкономразвития активнее курировать функции этого ведомства. Ранее, в сентябре прошлого года, функции регулирования в сфере туризма в сентябре 2018 года указом Владимира Путина были переданы от Министерства культуры Министерству экономического развития. В том числе в ведение Минэкономразвития было передано Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Замминистра, курирующим туризм, был назначен Сергей Галкин, который до этого возглавлял Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития. Отметим также, что слухи о смене руководителя Ростуризма появлялись в течение последнего года неоднократно. Среди возможных преемников Олега Сафонова называли гендиректора «Артека» Алексея Каспржака, бывшего главу Комитета по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарева и экс-директора Департамента культуры Москвы Сергея Капкова. В последние два дня появилась информация, что функции главы Ростуризма могут быть возложены на замминистра экономики Сергея Галкина, курирующего туристическую отрасль. Также назывались такие имена, как губернатор Мурманской области Мария Ковтун, экс-министр экономического развития Крыма Наталья Чабан и замминистра культуры Московской области Надежда Жилкина. При этом не один из экспертов не называл среди возможных кандидатов на этот пост Зарину Догузову. Приход новой команды в Ростуризм позволит создать хорошие условия для развития туризма в России, заявила вице-премьер Ольга Голодец, комментируя в четверг вечером назначение нового главы ведомства: "В Ростуризм приходит новая молодая и энергичная команда, чтобы придать новый импульс развитию туристической отрасли в России. Сегодня туризм обладает огромным потенциалом как отрасль экономики. Развитие туризма постоянно находится в центре внимания президента и правительства. При прежнем руководителе Олеге Сафонове была заложена хорошая основа для дальнейшего развития. … Сегодня в каждом регионе России есть свои уникальные особенности для привлечение туристов. Приход новой команды позволит создать комфортные условия для развития отдыха и туризма в нашей стране». Ранее в беседе с нашим корреспондентом Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил: «Конечно, Ростуризму нужен новый взгляд на проблемы индустрии, это позволит нестандартно мыслить и оперативно решать проблемы». В свою очередь, вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отмечал, что ему "хочется надеяться, что на этом месте окажется человек, имеющий отношение к туристической отрасли, так как накопилось много вопросов, требующих оперативного и конкретного регулирования. Здесь человек должен иметь опыт работы в туризме". В то же время, выступая вчера сегодня на пресс-конференции в Москве, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: "Хотелось бы, чтобы руководителем Ростуризма стал профессиональный управленец, государственник в хорошем смысле слова. Человек, который будет работать на отрасль и захочет ее развивать, а не просто тратить деньги". /TOURBUS.RU

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