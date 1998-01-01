Олег Сафонов уволен с должности главы Ростуризма

Эксперты комментируют давно прогнозировавшуюся отставку главы туристического ведомства

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова, а также поручил Минэкономразвития активнее курировать функции этого ведомства.

"Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова", — сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Отметим, что в понедельник премьер-министр в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что деятельность Минэкономразвития, касающаяся развития туризма в РФ, должна быть эффективнее, а министерство должно быть усилено новыми кадрами.

"Я просил бы аппарат правительства подготовить предложения по кадровому усилению этого ведомства", — заявил г-н Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

"Мы в этом контексте (развития туризма в РФ) приняли решение, чтобы этим вопросами занималось в большей степени министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан, надо чтобы эффективность работы была выше", — отметил глава кабмина.

Г-н Сафонов был назначен врио руководителя Ростуризма в мае 2014 года, а в январе 2015 года был утвержден в должности полноценного главы ведомства. До этого он был президентом НП Фондовая биржа "Российская Торговая Система", заместителем гендиректора по экономике и финансам ОАО "НПК "Уралвагонзавод" и финансовым директором ОАО "Центр Наукоемких Технологий".

Напомним, что функции регулирования в сфере туризма в сентябре 2018 года указом Владимира Путина были переданы от министерства культуры министерству экономического развития. В том числе в ведение Минэкономразвития было передано Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Замминистра, курирующим туризм, был назначен Сергей Галкин, который до этого возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития.

Отметим также, что слухи о смене руководителя Ростуризма появлялись в минувшем году неоднократно. Среди возможных преемников Олега Сафонова называли гендиректора «Артека» Алексея Каспржака, и бывшего главу Комитета по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарева и экс-директора Департамента культуры Москвы Сергея Капкова.

В беседе с нашим корреспондентом Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил: «Конечно, Ростуризму нужен новый взгляд на проблемы индустрии, это позволит нестандартно мыслить и оперативно решать проблемы.

Но хочется также отметить заслуги г-на Сафонова, который до своего назначения не имел отношения к туристической отрасли. Он прикладывал максимум усилий, чтобы профессионалы и индустрия могли работать, не испытывая трудностей».

В свою очередь исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе заявила, что «Если Ростуризм останется как структура, будем надеяться что отрасль возглавит профессионал, и все программы, которыми которые вел Ростуризм, покажут большую эффективность. Мы надеемся, что процедурные вопросы – такие как ведение единого федерального реестра – на жизнь туроператоров повлияют в наименьшей степени».

"Пока судьба самого Ростуризма как федерального агентства неясна: ранее появлялась информация о том, что функции Ростуризма могут быть переданы специально созданному департаменту Министерства экономического развития", - сообщает также АТОР.

/TOURBUS.RU