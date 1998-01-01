Сергея Капкова снова прочат на пост главы Ростуризма

После опубликования президентского указа о передаче в Минэкономразвития функций регулирования туризмом появилась новая информация о скорой смене руководства туристического ведомства

В понедельник был опубликован указ президента о передаче Минэкономразвития от Минкультуры функций регулирования в сфере туризма. В том числе в ведение Минэкономразвития было передано Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

На этом фоне возобновились слухи о скорой смене руководства Ростуризма. Так, портал «Медуза» вчера сообщил, что по его информации новым главной Ростуризма станет бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. По словам двух источников «Медузы», окончательное решение об этом будет принято в течение ближайшей недели.

Напомним, что слухи о смене руководителя Ростуризма появлялись в этом году уже неоднократно. Среди возможных преемников Олега Сафонова называли гендиректора «Артека» Алексея Каспржака, и бывшего главу Комитета по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарева.

Что же касается г-на Капкова, информация о его возможном назначении уже появлялась на нашем портале в конце августа.

Теперь же источник «Медузы», знакомый с Сергеем Капковым, сообщил, что «Сергей Александрович еще в Москве туризм хотел забрать, но вице-мэр Александр Горбенко не отдал». Источник в правительстве подтвердил «Медузе», что «есть такая идея». По его словам, кандидатуру г-на Капкова на этот пост предлагает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Связаться с Максимом Орешкиным «Медузе» пока не удалось. Глава Ростуризма Олег Сафонов также отказался от комментариев.

Сам Сергей Капков заявил ТАСС, что сейчас не может «ничего комментировать».

Напомним, что ранее Сергей Капков занимал должности руководителя Департамента культуры Москвы в ранге министра правительства Москвы (2011—2015 гг.), председателя правления фонда «Национальная академия футбола», вице-президента РФС по развитию, был депутатом Государственной думы РФ 4-го и 5-го созывов и директором Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Между тем, глава Министерства экономического развития Максим Орешкин в понедельник призвал журналистов не торопиться с вопросом о кадровых перестановках в Ростуризме. "Зачем торопиться? Сейчас только Ростуризм перешел, вся туристическая деятельность. Будем работать и по новой стратегии, будем, в том числе смотреть на возможности кадрового усиления этого направления", — сказал г-н Орешкин.

В то же время вчера Ростуризм ответил на замечания Счетной палаты по использованию бюджетных средств на развитие внутреннего и въездного туризма.

Напомним, что на прошлой неделе аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень заявил, что Ростуризм ненадлежащим образом контролировал бюджетные инвестиции, выделенные в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011-2018 годы)» в регионы.

Теперь же Ростуризм сообщил, что «Федеральная целевая программа показала свою эффективность и была положительно отмечена правительством РФ. На постоянной основе осуществлялся мониторинг ее реализации, в том числе в части освоения бюджетной системы и внебюджетных источников».

В Ростуризме подчеркнули, что отчеты о ходе выполнения ФЦП своевременно направлялись в Минэкономразвития России, Счетную палату и Минкультуры России, а также в Минфин России и Федеральное казначейство, а эффективность ее реализации прошла проверку Генеральной прокуратуры.

Комментируя нашему порталу ожидаемое назначение, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил: «Конечно, Ростуризму нужен новый взгляд на проблемы индустрии, это позволит нестандартно мыслить и оперативно решать проблемы. Но хочется также отметить заслуги г-на Сафонова, который до своего назначения не имел отношения к туристической отрасли. Он прикладывал максимум усилий, чтобы профессионалы и индустрия могли работать, не испытывая трудностей.

Если же слухи подтвердятся и Сергей Капков действительно будет назначен на эту должность, можно только пожелать скорее войти в курс дел, понять специфику и острые проблемы индустрии».

/TOURBUS.RU