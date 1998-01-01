Новости Фингарантий «Жемчужной реки» не хватит на выплаты ее туристам Страховая компания "Орбита" сегодня сообщила нам неутешительную для пострадавших в результате банкротства туроператора «Жемчужная река» туристов информацию

Требования клиентов туроператора "Жемчужная река" на выплату компенсаций многократно превысили размер страхового возмещения, сообщила сегодня страховая компания "Орбита", где была застрахована ответственность туроператора. «Начиная с 13 декабря 2018 года ООО СК "Орбита" формировало реестр заявленных требований для определения размера страховых выплат. В реестр были включены требования на выплату страхового возмещения, поступившие в ООО СК "Орбита" до 14 января 2019 года. По состоянию на конец дня 13 января поступило 4 166 требований на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов туроператоров, осуществлявших деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река", на общую сумму более 355 млн рублей», — сообщили в компании. По данным страховщика, финансовых гарантий туроператора не хватит для выплаты компенсаций всем туристам. "Установлено, что размер заявленных требований многократно превышает лимит страхового возмещения, в связи с чем страховые выплаты будут осуществляться пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора", — сообщили в СК "Орбита". Компания также отмечает, что с 14 января начинает осуществлять выплату страхового возмещения с применением коэффициента пропорции. Напомним, что авиакомпания "ИрАэро" 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта острова Хайнань — Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность партнера в размере $2,3 млн. Ростуризм 12 декабря исключил туроператора из реестра в связи с невозможностью исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Находившиеся в этот момент на Хайнане клиенты туроператора были вывезены за счет средств фонда "Турпомощи". Приобрели путевки "Жемчужной реки", но не успели вылететь на Хайнань 5,4 тыс. человек. Они обратились за компенсациями к страховщику. Отметим, что, по данным АТОР, схема юридического оформления деятельности туроператора была крайне запутана. Так, согласно открытым данным, ООО «Жемчужная река» на 79% принадлежала другому юрлицу – ООО «Геркулес Трэвел». Второй совладелец – Белавина Екатерина Александровна. До 10 мая 2017 года компания принадлежала ей полностью. Она же до этой даты была гендиректором компании. Затем «Жемчужной рекой» руководила Щербинина Ирина Ефимовна, а после – Абрамян Тигран Левонович (по настоящий день). Согласно данным ЕГРЮЛ, предыдущая его деятельность была связана с ресторанным бизнесом. Само юрлицо ООО «Жемчужная река» ранее работало под наименованием ООО «Нордстар тревел». Отметим, что в реестре туроператоров не было при этом компании с наименованием «Жемчужная река». В качестве туроператора «Жемчужная река» работала под юрлицом «Геркулес Трэвел». Ее руководитель – Александров Владимир Григорьевич. В ЕГРЮЛ указано, что совладельцем (50%) этого юрлица является само ООО «Геркулес Трэвел», а также (с конца декабря прошлого года) Которова Ольга Викторовна и Уткина Наталья Ивановна (в равных долях). «Геркулес Трэвел» присутствовал в реестре туроператоров. Его фингарантия – 10 млн рублей. Еще одно юрлицо «Жемчужной реки» – ООО «Тревел дизайнерс» – также было застраховано на 10 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, эта компания на 100% принадлежит Белавиной Екатерине Александровне (она же – совладелец ООО «Жемчужная река»). Это единственная связь между юрлицами компании, - отмечал ранее АТОР. /TOURBUS.RU

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