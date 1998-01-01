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Четыре сотрудника Polar Tour арестованы по обвинению в мошенничестве/ "Турпомощь" предупредила о последнем вывозном рейсе с Хайнаня для клиентов "Жемчужной реки"/ МИД РФ предупредил российских туристов о новой вспышке лихорадки денге в Таиланде

Четыре сотрудника Polar Tour арестованы по обвинению в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержаны сразу четыре сотрудника компании Polar Tour, сообщил сегодня портал TRN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, были задержаны руководитель отдела по работе с агентствами Анар Мирзоев, финансист-кадровик Алиса Орлова, сотрудник финансового отдела Polar Tour Наталья Качесова, а также кассир Светлана Смирнова.

Напомним, что компания Polar Tour 15 июня объявила о невозможности исполнять обязательства по субагентским договорам. При этом выяснилось, что компания работала на рынке как «центр бронирования», бронируя туры у крупных туроператоров для других агентств и забирая себе часть комиссии. Компания, несмотря на ее заявление на сайте, не состояла в Едином федеральном реестре туроператоров и ассоциации "Турпомощь" и не заключала договоров страхования ответственности, что позволило бы пострадавшим туристам получить компенсации.

1 августа представляющий интересы турагентов юрист Александр Байбородин сообщил, что "в отношении должностных лиц прекратившей деятельность компании Polar Tour Следственным управлением по ЗАО ГУ МВД по городу Москве возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)".

Завтра, 21 декабря, суд вынесет решение о мере пресечения для них.

"Турпомощь" предупредила о последнем вывозном рейсе с Хайнаня для клиентов "Жемчужной реки"

Последний эвакуационный рейс "Турпомощи" с китайского острова Хайнань, на котором в Россию смогут вернуться туристы "Жемчужной реки", запланирован на 21 декабря, сообщил сегодня "Интерфаксу" глава ассоциации Александр Осауленко. "Рейс авиакомпании "Аврора" с острова Хайнань в Хабаровск запланирован на пятницу. Он состоится, когда авиакомпания получит слот, которого пока нет. Полетят 126 человек", — сказал он.

Г-н Осауленко отметил, что это уже пятый эвакуационный рейс "Турпомощи". В общей сложности за четыре дня силами ассоциации с Хайнаня были вывезены около 1,5 тыс. российских туристов.

"Рейс в пятницу станет последним. Если на Хайнане остался кто-то из россиян – я думаю, таких единицы – возвращаться они будут самостоятельно", — уточнил он.

Напомним, что на прошлой неделе Ростуризм объявил об исключении обоих юрлиц туроператора "Жемчужная река", "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Трэвел" из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Ранее авиакомпания "ИрАэро" заявила, что не будет вывозить клиентов "Жемчужной реки" с Хайнаня из-за долга туроператора за выполненные рейсы в размере $2,3 млн. После этого "Турпомощь" получила право вывозить туристов самостоятельно.

МИД РФ предупредил российских туристов о новой вспышке лихорадки денге в Таиланде

Вспышка заболеваемости лихорадкой денге произошла в нескольких центральных провинциях Таиланда, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Таиланд – вспышка заболеваемости лихорадкой денге. Больше всего случаев заражения зафиксировано в провинциях Наконпатом, Пхичит, Накхонсаван, Накхонситхаммарат и Накхоннайок", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Кроме того, по данным МИД, вспышка лихорадки денге отмечена в столичном регионе Омана.

Лихорадка денге – острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. Симптомы обычно проявляются через пять-семь дней после укуса — это высокая температура, сильные головные и мышечные боли.

При заболевании классической формой лихорадки прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.

/TOURBUS.RU



