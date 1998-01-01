Новости Несмотря ни на что, оператор «Жемчужная река» обещает продолжить свои программы На фоне новых обещаний «Жемчужной реки», сотрудничавшие с ней турагентства аннулируют брони, а СК сообщает о возбуждении уголовного дела против менеджмента туроператора

Туроператор "Жемчужная река" собирается продолжить отправку туристов на китайский остров Хайнань, несмотря на конфликт с "ИрАэро". При этом проблема перевозки частично будет решена с помощью авиакомпании "Алроса". Об этом сообщил сегодня «Интерфаксу» глава ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко. По его словам, эта тема обсуждалась во вторник на совещании в Минтрансе с участием представителей туроператора, авиакомпании, Ростуризма и "Турпомощи". "Точное число проданных туроператором вперед путевок неизвестно, но, по экспертным оценкам, исходя из их объемов, это несколько тысяч проданных туров. Думаю, что более 5 тыс. с учетом новогодних продаж, но вряд ли больше 10 тыс. Понятно, что они привлекали туристов низкими ценами, продавая туры по 20, по 35 тыс.", — рассказал г-н Осауленко. Он подчеркнул, что туроператор в ходе совещания обещал исполнить обязательства перед своими туристами. "Сегодня задавался этот вопрос: как вы дальше будете работать? Они сказали, что будут продолжать работу и обещали исполнить все свои обязательства перед туристами. Помимо "ИрАэро", они имеют еще одного партнера по перевозке, авиакомпанию "Алроса", и по ней пока вопросов нет. В каком-то объеме они решат проблему перевозки через эту компанию", — рассказал г-н Осауленко. По его словам, эта авиакомпания сейчас продолжает выполнять рейсы на Хайнань из российских городов по заказу "Жемчужной реки". Между тем напомним, что 5 декабря было сообщено, что авиакомпания "Алроса" отменила по крайней мере до начала января рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока в Санью, и часть из них как раз и была передана «ИрАэро». При этом г-н Осауленко заметил, что если туроператор все же остановится, его финансовых гарантий в размере 20 млн рублей не хватит для выплат компенсаций всем туристам. Напомним, что "Жемчужная река" представлена в едином федеральном реестре туроператоров двумя юрлицами – "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Тревел". Финансовая ответственность обеих компаний застрахована в СК "Орбита" на 10 млн рублей у каждой. Оба договора страхования действительны до мая 2019 года. В то же время пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сегодня сообщила, что агентства, сотрудничающие с туроператором «Жемчужная река», аннулируют забронированные туры после остановки полетных программ «ИрАэро» на Хайнань. При этом, «несмотря на то, что туроператор по Китаю «Жемчужная река» испытывает финансовые трудности, из-за чего туристы не могут вылететь на Хайнань или вернуться домой, компания все равно выставляет штрафы турагентствам и требует соблюдать график платежей по турам, словно все работает в штатном режиме», — рассказала она. В то же время сегодня в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что следователи возбудили дело о злоупотреблении полномочиями против менеджеров неназванной пока что туристической компании. "Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", — говорится в сообщении, поступившем в понедельник в "Интерфакс". По версии следствия, руководство ООО, "получив от граждан по договорам на оказание туристических услуг денежные средства на сумму более 1 млн руб., не исполнило свои обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией, в связи с чем были нарушены законные интересы и права граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из РФ в Хайкоу и Санья (Китай) и обратно". "В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы", — говорится в пресс-релизе. Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка