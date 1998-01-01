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"АЛРОСА" отменила рейсы в Санью из городов Сибири и Дальнего Востока/ На Кубе начинает работать мобильный интернет/ Посольство РФ в Малайзии предупредило о массовых демонстрациях в центре Куала-Лумпура

"АЛРОСА" отменила рейсы в Санью из городов Сибири и Дальнего Востока

Авиакомпания "АЛРОСА" отменила международные рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока в Санью (Хайнань), часть из них выполнит авиакомпания "ИрАэро", - сообщает «Интерфакс».

Как сообщается на сайте аэропорта Читы, рейсы в китайскую провинцию из этого города "АЛРОСА" отменит с 18 декабря. Полеты приостановлены по 8 января.

Полеты на остров Хайнань "АЛРОСА" открыла в августе-сентябре текущего года. Помимо Читы, они выполнялись еще из четырех сибирских городов (Барнаула, Томска, Кемерово и Новокузнецка), а также из одного дальневосточного (Благовещенска).

Как сообщили "Интерфаксу" в аэропортах этих городов, зимние рейсы "АЛРОСА" в Санью из них также отменены.

Информированный источник в туристической отрасли сообщил "Интерфаксу", что отмена рейсов может быть связана с тем, что авиакомпании "АЛРОСА" не удалось их согласовать с властями КНР.

В управлении маркетинга и связей с общественностью авиакомпании "АЛРОСА" не уточнили причины внесенных в полеты изменений. "Речь идет не об отмене рейсов, а об их переносе", — сказал сотрудник управления, пообещав прислать подробный комментарий позже.

На Кубе с 6 декабря начнет работать мобильный интернет

Жители Кубы и туристы на этой неделе получат возможность пользоваться мобильным 3G интернетом, сообщает агентство АP.

Ожидается, что мобильный интернет на всей территории Кубы заработает с четверга. Для того, чтобы подключиться к сети, необходим мобильный телефон, поддерживающий 3G.

Агентство отмечает, что до этого кубинцы имели доступ через мобильные телефоны только к системе электронных почтовых ящиков.

Новая услуга будет стоить примерно 10 центов за мегабайт мобильного интернета, но есть готовые пакеты предложений — 500 мегабайтов за $7 или 4 гигабайта за $30.

Еще в 2017 году на Кубе разрешили проводить домашний интернет, тогда же были открыты сотни точек доступа Wi-Fi в парках и торговых комплексах по всей стране. Между тем Куба остается одним из государств с самым узким уровнем распространения интернета.

Посольство РФ в Малайзии предупредило о массовых демонстрациях в центре Куала-Лумпура

Массовые демонстрации пройдут в субботу в исторической части Куала-Лумпура, сообщает пресс-служба посольства РФ в Малайзии.

"В связи с проведением 8 декабря в центре столицы Куала-Лумпур массовых демонстраций посольство России в Малайзии рекомендует воздержаться от посещения района площади Мердека и прилегающих к ней улиц, а также, по возможности, избегать мест скопления людей", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, демонстранты будут протестовать против ратификации конвенции ООН за уничтожение всех форм расовой дискриминации. Митинг проводят две оппозиционные партии, несмотря на уже принятое правительством Малайзии решение не ратифицировать документ.

Площадь Мердека (Независимости) является главной площадью столицы Малайзии. В этом месте расположены многие исторические здания города, а на самой площади в 1957 году установили 100-метровый флагшток с малазийским флагом в честь независимости от Великобритании.

/TOURBUS.RU



