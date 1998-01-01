В России создается новая чартерная авиакомпания

Авиакомпания WeGo Air бует летать по зарубежным маршрутам из подмосковного аэропорта Жуковский на аэробусах А321

Топ-менеджмент АО "Рампорт Аэро" — оператора подмосковного аэропорта Жуковский — занимается созданием новой авиакомпании, сообщил "Интерфаксу" со ссылкой на источник, знакомый с бизнес-планом проекта.

Сообщается, что перевозчик под брендом WeGo Air будет специализироваться на международных чартерных рейсах, на первом этапе его парк будет сформирован из четырех среднемагистральных самолетов Airbus A321. Ожидается, что первый рейс авиакомпания совершит весной 2019 года.

В пресс-службе "Рампорт Аэро" подтвердили, что "топ-менеджмент компании принимал участие в работе по созданию авиакомпании". Кто именно из руководителей Жуковского участвует в проекте, собеседник агентства не сообщил.

В настоящее время "Рампорт Аэро" возглавляет Томас Вайшвила, его первый заместитель — Евгений Солодилин. Председателем совета директоров является советник президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Борис Алешин, получивший недавно в прямое владение 22,5% компании-оператора.

По действующему законодательству новая авиакомпания перед выходом на международные маршруты должна отлетать на внутренних не менее двух лет. Исключение действует для эксплуатантов, у которых допуск к зарубежным рейсам имеет материнская компания, а также чей единственный собственник — государство. Не дожидаясь двух лет, с прошлого года стало можно летать и в страны ЕАЭС, о чем просила авиакомпания "Азимут".

Но перевозчик топ-менеджеров "Рампорт Аэро" сразу полетит в страны дальнего зарубежья, знает источник агентства. Его сертификат эксплуатанта не новый, а был приобретен, пояснил он, чей именно сертификат, он не уточнил.

Напомним что аэропорт Жуковский открылся в 2016 году. Сейчас обслуживает рейсы российских авиакомпаний "Уральских авиалиний" и Pegas Fly, киргизских Avia Traffic Company и Air Manas, белорусской "Белавиа", турецких Onur Air и SunExpress.

В 2017 году аэропорт обслужил 425,5 тыс. человек, что в 4 раза меньше, чем прогнозировало его руководство.

Прогноз на этот год — 1,2 млн пассажиров, на 2019 — 2,3 млн человек.

"Рампорт Аэро" учредили в 2014 году литовская компания бизнесмена Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group (ASG), контролировавшая 75% минус 1 акция, и госкорпорация "Ростех" с долей 25%.

Но к концу 2015 года доля литовского капитала снизилась до 22,5%: г-н Жемялис объяснял, что контрольный пакет был продан аффилированным с холдингом структурам.

В октябре 2018 года сообщалось, что ASG вышел из проекта, продав оставшийся пакет руководству аэропорта, в ноябре стало известно, что покупателем стал г-н Алешин.

/TOURBUS.RU