Стихия не помeшает начать сезон в самом большом альпийском горнолыжном регионе

Пресс-служба итальянского региона Dolomiti Superski рассказала нам о том, как преодолеваются последствия разгула стихии в конце октября

Горнолыжный сезон в популярном альпийском итальянском регионе начнется в ранее запланированные сроки, несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые обрушились на север Италии в конце минувшего месяца, - сообщили нам в пресс-службе региона.

Напомним, что 29 октября в нескольких областях на севере Италии был объявлен "красный уровень" угрозы из-за непогоды – в Венето, Лигурии и Фриули – Венеция-Джулия. Позднее "красный уровень" метеоопасности был объявлен на Сицилии и Сардинии. Ранее проливные дожди и штормовой ветер также привели к транспортному коллапсу в Риме. Жертвами стихии стали 30 человек.

Сейчас, как рассказали нам в пресс-службе, внаселенных пунктах итальянских Доломитовых Альп активно идут восстановительные работ.ы Курорты горнолыжного региона Dolomiti Superski, к счастью, практически не пострадали, а те, которым был нанесен незначительный ущерб, находятся в исправном состоянии уже сейчас или будут таковыми в ближайшие дни.

Наиболее пострадавшие от неблагоприятных погодных явлений - в первую очередь от сильного ветра - населенные пункты расположены в южной части Доломитовых Альп, где больше всего пострадали леса. Именно с падением деревьев связаны основные проблемы, касающиеся в первую очередь энергоснабжения и, во-вторых, некоторых подъемников. Подъемники планируется полностью восстановить в кратчайшие сроки и, в любом случае, к началу зимнего сезона 2018/19, запланированного, как было объявлено ранее, в два этапа: 30 ноября и 6 декабря.

Из зоны катания Чиветта поступила информация о том, что ситуация полностью в норме, то же касается зоны катания Фалькаде - Пассо-Сан-Пеллегрино. В зоне катания Арабба произошли небольшие оползни и вымывание почвы, затронувшие в незначительной степени некоторые трассы, на которых уже активно ведутся восстановительные работы.

В зоне катания Мармолада продолжается мониторинг территории с целью выявления возможных повреждений, причиненных вымыванием почвы и подтоплениями, вызванными разливом горной речки; ситуация, в случае необходимости, будет нормализована в кратчайшие сроки.

В зоне катания Карецца уже устранены все основные проблемы, и она также в самое ближайшее время будет в состоянии полной готовности. В некоторых районах подача электричества восстановлена еще не полностью и временно осуществляется посредством подключения к сетям соседних долин.

Восстановительные работы ведутся также компанией Terna, владеющей сетью высоковольтных линий в Италии, и компанией ENEL Distribuzione, занимающейся производством и распределением электроэнергии. Ни одна из зон катания горнолыжного региона Dolomiti Superski не понесла серьезного ущерба, зафиксированы лишь отдельные незначительные случаи повреждений, которые уже устранены или будут устранены в ближайшие дни.

Местные принимающие компании ожидают понижения температур, чтобы начать базовое искусственное оснежение трасс, и, конечно же, снегопадов, которые сделают еще более благоприятным наступающий лыжный сезон, который в Доломитах уже не за горами, заключили в пресс-службе альпийского региона.

Напомним, что горнолыжный регион Dolomiti Superski расположен в трех административных областях Италии – Трентино — Альто-Адидже, Фриули – Венеция-Джулия и Венето. Этот самый большой горнолыжный регион мира объединяет 12 курортов, протяженность его трасс составляет свыше 1250 км, и здесь работает почти 500 подъемников.

/TOURBUS.RU