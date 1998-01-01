Новости Венеция ушла под воду Туроператоры комментируют, как сказалось на туристических программах самое сильное за последние полвека наводнение на севере Италии

На этой неделе в Северной Италии из-за разгула стихии введен «красный» уровень опасности, - сообщают местные СМИ. По данным агентства ANSA, в результате непогоды в Италии погибли уже 12 человек. Особенно сильно от паводка пострадала Венеция. Исторический центр города почти на 75 процентов затоплен, уровень воды достиг 156 см над уровнем моря. Сезонный подъем уровня воды стал одним из самых сильных с середины прошлого века. В частности, сайт El Diario de Yucatán сообщает, что знаменитый собор Святого Марка «затоплен, вода достигла уровня 90 см. От наводнения пострадали мозаичные полы, мраморные колонны, бронзовые двери. Была затоплена капелла Дзен и баптистерий», — пишет портал. Как отмечает портал со ссылкой на местные власти, ущерб от наводнения «огромен». Полностью его можно будет оценить только после того, как вода спадет. Между тем, эксперты сообщают, что экскурсанты продолжают посещать город. «В понедельник в Венеции была «высокая вода» – это не наводнение, а штатная ситуация для Венеции в период дождей. Осмотр достопримечательностей под проливным дождем затруднен, и, чтобы окончательно не вымокнуть, программы в тот или иной день по погодным условиям сокращаются, но вчера все экскурсии по городу были проведены», – рассказала руководитель направления Италия туроператора PAC GROUP Юлия Бердникова, которую цитирует АТОР. «Туристы в Венеции покупают высокие сапоги для посадки на катер, а в центральной Венеции положены мостки, и группы сейчас передвигаются по ним. Если вода затопит мостки, то наши итальянские партнеры будут на месте принимать решение об изменении программы, заменяя экскурсии по Венеции на Падую или другие северные города», – говорит г-жа Бердникова. «На данный момент островная часть Венеции затоплена, затоплены магазины, рестораны, бары. В этом году воды слишком много, но это не останавливает ни туристов, ни местных жителей от прогулок по городу, обеда в ресторане или легкого шопинга. Некоторые рестораны закрыты, но некоторые продолжают работать. Да, люди обедают по колено в воде, но в сапогах, и выглядят вполне довольными», – отмечают специалисты туроператора BSI Group. Каждое утро на сайте Венеции вывешивается информация о доступе катеров в/из Венеции. По данным на вчерашний и сегодняшний день, морское сообщение с городом открыто, но как будет дальше, зависит от погодных условий. Партнеры туроператоров в Венеции сообщают, что уже на момент вечера понедельника вода начала уходить, все основные объекты инфраструктуры восстанавливают свою деятельность и начинают функционировать в штатном режиме. Аннуляций туров в Венецию по причине погодных условий пока не было, сообщают опрошенные туроператоры. В свою очередь, Лариса Аханова, директор отдела PR компании TEZ Tour, сообщила нам, что «город не закрыт, отели принимают туристов, туристическая инфраструктура и транспортное сообщение не нарушены. Наводнение коснулось большой частью главной достопримечательности - площади Сан-Марко и окрестностей. Передвигаться там можно только по специально оборудованным маршрутам, городские власти установили что-то вроде специальных настилов. Многие туристы покупают гидрокостюмы и не упускают возможности "поплавать" по площади. Ситуация под контролем. Пик уже пройден, наводнение идет на убыль. По предварительным прогнозам и многочисленным наблюдениям, вода предположительно уйдет в течение трех-четырех дней.

Мы не наблюдаем обеспокоенности туристов и, соответственно, переноса дат и отказов от поездок. В целом туристы воспринимают наводнение как возможность выложить в социальные сети необычные фотографии». В свою очередь, руководитель департамента Италии компании «Ванд» Юлия Андрющенко заявила нам, что «ситуация в Венеции абсолютно типична для этого времени года. «Высокая вода» - обычное явления для этого города. Конечно, все усугубил на этот раз сильный дождь и ветер, но уже вчера ливень закончился и выглянуло солнце. Никаких отмен и переносов бронирований у нас не было». /TOURBUS.RU

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