Новости Горячие новости Офис по туризму Швейцарии в России переехал/ Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца DSBW-Tours Карена Гончарова/ Авиакомпания S7 предупредила об ограниченной работе сервисов из-за перехода на новую систему бронирования

Офис по туризму Швейцарии в России переехал Как сообщила нашему порталу менеджер по маркетингу и связям с общественностью Switzerland Tourism Мария Макарова, офис по туризму Швейцарии в России переехал. С сегодняшнего дня он располагается в здании посольства Швейцарии по адресу: 101000, Москва, пер. Огородная Слобода, 2/5, вход 1 со стороны Гусятникова переулка. Ближайшая станция метро – «Чистые пруды». Телефоны и электронная почта офиса остались прежними. В новом комфортабельном офисе российское представительство Switzerland Tourism продолжит активную работу по продвижению Швейцарии как популярнейшего круглогодичного направления. Напомним, что за восемь месяцев этого года в Швейцарии побывали 96,7 тыс. российских туристов, что на 4,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наши сограждане ночевали в стране 259,2 тыс. раз, показав рост на 3,4%. При этом только в зимний сезон с ноября прошлого года по апрель этого Швейцария приняла 72 тыс. россиян (+9,1%), совершивших 207 тыс. ночевок (+7,6%). При этом лишь треть россиян прибывает сегодня в альпийскую страну через туроператоров, а две трети – самостоятельно. Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца DSBW-Tours Карена Гончарова Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным владельца туроператора DSBW-Tours Карена Гончарова по его собственному заявлению. Как сообщается в решении суда от 31 октября, в отношении должника введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Как сообщил электронным СМИ г-н Гончаров, «у компании в собственности есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а также несколько автомобилей. Всё это будут продавать на аукционе, чтобы выплатить средства кредиторам». Он предполагает, что этот процесс растянется на один-два года. По состоянию на данный момент сумма требований кредиторов составляет 3,6 млн евро и 25 млн руб. Ряд СМИ уже предположил, что заявление о персональном банкротстве г-на Гончарова может быть связано с желанием урегулировать ситуацию с личными долгами, накопившимися на фоне финансовых трудностей его компании. Однако, по словам экспертов, подобная процедура в нашей стране достаточно длительная и не вполне юридически отлажена. Напомним, что 3 июля этого года оператор DSBW-Tours сообщил о приостановке деятельности. При этом позднее стало известно, что лицензия у одной из двух страховых компаний, выдавшей фингарантии оператору, была отозвана Центробанком еще в апреле. S7 предупредила об ограниченной работе сервисов из-за перехода на новую систему бронирования S7 Airlines предупредила об ограниченной работе своих сервисов в период 10-11 ноября. "S7 Airlines информирует о плановых технических работах по переходу на новую систему бронирования Amadeus Altеa PSS. В период с 22:30 мск 10 ноября до окончания работ 11 ноября будут недоступны следующие сервисы: покупка, обмен и возврат билета; онлайн-регистрация; покупка мест и багажа, повышение класса обслуживания; оплата забронированного билета; управление бронированием", — говорится в сообщении перевозчика. S7 рекомендует заранее приобретать авиабилеты и регистрироваться на рейсы, вылетающие в указанный период. О переходе S7 на систему Amadeus (сейчас провайдер компании — швейцарская SITA) сообщалось ранее в этом году. "Переход на систему Amadeus Altеa PSS позволит оптимизировать процессы, связанные с оформлением билетов и регистрацией на рейс, а также автоматизировать целый ряд ручных операций", — заявляют в S7. /TOURBUS.RU



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