Новости Туроператор DSBW-Tours cообщил о прекращении деятельности Сегодня днем стало известно о том, что прекращает работу еще один старейший и заслуженный отечественный туроператор

Сегодня днем агентства, сотрудничающие с одним из ведущих отечественных операторов, специализирующихся на турах в Западную Европу, DSBW-Tours, получили письмо от имени основателя и владельца компании Карена Гончарова. В тексте письма говорится: «Мною принято тяжелое решение о приостановке деятельности моей компании – туроператора – сегодня, 3 июля 2018 года, с 15:00. В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять своих обязательств перед клиентами и перед банком. Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы всё потеряли. Больше четверти века мы старались, и, наверное, за это время хорошего было больше, чем плохого. Уход моей компании я воспринимаю как смерть близкого человека и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то, что произошло сегодня». Как говорится также в письме, «туристы, находящиеся за рубежом, имеют обратные авиабилеты. Все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях – СК «ИнвестСтрах» на 50 млн рублей и СК «Орбита» также на 50 млн рублей (вся информация на сайте). Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. Мы сейчас занимаемся подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховые компании. За документами можно подъезжать с 4 июля в наш головной офис по адресу: 1-я Тверская-Ямская ул., д. 25, стр.1». Между тем, как сообщает сегодня АТОР, "на сайте туроператора указано, что у компании есть одно юрлицо, застрахованное на 50 млн руб. в СК "Орбита". Как говорится на сайте компании, "компания ДСБВ с мая 2017 года перешла для работы с агентствами по выездному туризму на новое юрлицо – ООО «Туроператор ДСБВ-ТУРС» вместо ООО «Туристическая компания ДСБВ-ТУРС-ГРУП». Компания ООО «Туристическая компания ДСБВ-ТУРС-ГРУП» с мая 2017 года занимается только въездным и внутренним туризмом, о чем в мае 2017 года Ростуризмом были внесены изменения в сведения о туроператоре". Однако в реестре Ростуризма обнаружить такого туроператора (ООО «Туристическая компания ДСБВ-ТУРС-ГРУП») не удалось. Впрочем, в любом случае это юрлицо наверняка было застраховано в СК «Инвестстрах», которая лишилась лицензии ЦБ». В то же время сегодня днем глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил СМИ, что от туроператора DBSW пока что не поступало официального сообщения о прекращении деятельности: «После того как это произойдет, в течение 24 часов мы соберем наблюдательный совет и будет принято решение о том, какие действия мы должны предпринять согласно регламенту». На сайте туроператора информация о прекращении деятельности появилась лишь около 17:00. В cвою очередь пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила сегодня «Интерфаксу», что, "по словам директора компании Карена Гончарова, за границей находятся 1100-1200 туристов DSBW, все они имеют обратные билеты. Он заверяет, что финансовой гарантии в СК "Орбита" в размере 50 млн рублей, а также средств из фонда персональной ответственности компании в размере 700 тыс. руб. хватит для выплаты компенсаций всем клиентам". "О проблемах DSBW рынок знал как минимум уже 3-4 года, партнеры сталкивались с задержкой платежей. Какое-то время назад туроператор переехал из большого офиса, вернулся в маленький, с которого когда-то начинал. В последнее время дела у компании шли тяжело. Очевидно, ситуация на рынке не позволила Карену Гончарову сохранить компанию", — добавила эксперт. Как сообщается на сайте компании, «DSBW работает на рынке туристических услуг России с 1991 года и является туристической компанией, основным принципом деятельности которой является предоставление качественных услуг по разумным ценам для граждан с повышенным уровнем культурных и познавательных потребностей. С самого начала DSBW работает как туроператор, т.е. как разработчик и производитель туристических программ для групп и индивидуалов со специализацией на экскурсионном туризме и турах экскурсии + отдых… DSBW представляет собой три юридически самостоятельные компании, которые объединены общим менеджментом и принадлежат их основателю г-ну Гончарову К.Е.». Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

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