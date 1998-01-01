Новым министром туризма Туниса стал сын главы еврейской общины страны

По информации местных СМИ, премьер-министр Туниса Юсеф Шахед объявил вечером в понедельник о 13 новых назначениях в правительстве, в том числе нескольких министров. Портфель министр туризма вручен Рене Трабелси (Rene Trabelsi) - французскому еврею с тунисскими корнями.

Г-н Трабелси стал министром туризма вместо Сальмы Эллуми Рекик, которая занимала этот пост с 2015 года.

Сообщается, что г-н Трабелси известен как успешный бизнесмен в сфере туризма. Ему принадлежит семейное предприятие – крупная туроператорская компания Royal First Travel. Он сын Переса Трабелси, лидера еврейской общины Туниса, которая в 1948 году насчитывала более ста тысяч человек. Сейчас в Тунисе проживает не более 2500 евреев.

Интересно, что в 2014 году наш портал уже сообщал, что г-н Трабелси рассматривался кандидатом на пост министра туризма. В итоге он не получил этой должности, хотя долгое время работал советником правительства по вопросам туризма.

При этом, по информации израильской газеты «Вести», «президент Туниса Беджи Каид ас-Себси, узнав о назначении Трабелси, не скрывал своего негодования. Он обрушился с критикой на премьер-министра, посетовав, что тот обнародовал свои предложения поздним вечером и без согласования с президентом. Ас-Себи даже пригрозил "зарубить кандидатуру иноверца", хотя вряд ли способен это сделать.

Дело в том, что, согласно конституции Туниса, премьер-министр не обязан консультироваться с президентом о назначении министров - за исключением портфелей министра обороны и иностранных дел».

В местных СМИ, комментирующих назначение Трабелси, пишут, что тяжелая экономическая ситуация, в которой находится Тунис, «вынудило» руководство страны обратиться к неожиданной для мусульманской страны кандидатуре. С приходом Трабелси СМИ связывают рост поступлений от туризма - одной из важнейших статей доходов национальной экономики.

Отметим что, по данным тунисской стороны, в январе-сентябре в Тунисе побывало почти 520 тыс. граждан России, что на 23% больше, чем за тот же период минувшего года.

/TOURBUS.RU