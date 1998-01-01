Новости «РоссТур» отдаст свою сеть не МГП, а TBS Сделка «РоссТура» и сети МГП, о которой было объявлено на минувшей неделе, не состоялась

Как сообщает АТОР, союз «РоссТура» и сети «Магазин горящих путевок», о котором сообщалось ранее, не состоится. Сотрудничать с компанией на аналогичных условиях будет сеть TBS. Эту информацию подтвердил руководитель компании TBS Рашад Мамедов. По его словам, договоренности позволят перевести под бренд «1001 Тур» 27 собственных офисов «РоссТура», что позволит сохранить рабочие места сотрудников офиса. Все агентства пройдут ребрендинг. Помимо этого, TBS даст возможность пострадавшим от прекращения деятельности агентствам бронировать туры через центр бронирования TBS с дополнительной комиссией 0,5%. «Я не ожидаю, что у меня вырастут продажи в два раза. Моя задача – сохранить лидирующие позиции на рынке. Агентства, работающие по франшизе «РоссТура», могут работать через нас на специальных условиях. Но решение, делать это или нет, будет приниматься агентствами добровольно», – заявил Рашад Мамедов. В то же время «РоссТур» разослал своим партнерам письмо, в котором, в частности, говорится: «РоссTур» предпринимает усилия для того, чтобы содействовать продолжению деятельности своих франчайзинговых и собственных агентств, которые на протяжении многих лет плодотворно работали под нашей маркой. На прошлой неделе были проведены переговоры с потенциальными преемниками агентской сети «РоссТура» и принято решение о сотрудничестве с крупнейшим игроком на розничном туристическом рынке – группой компаний Travel Business Service». «В результате переговоров мы пришли к решению о переводе 27 собственных офисов продаж «РоссТур» под бренд «1001 Тур» (находится под управлением TBS Group). Всем франчайзинговым офисам предлагается перейти на платформу технического бронирования инфосистемы ЦБ TBS. Мы получили гарантии TBS Group о том, что пострадавшим агентствам «РоссТура» по каждому забронированному туру через ЦБ TBS будет начислена дополнительная комиссия в размере 0,5 %. Управляющая компания «РоссТура» приносит глубокие извинения партнерам, и прежде всего агентствам, в связи с невозможностью продолжения работы в рамках договорных обязательств. Уверены, что сотрудничество с TBS Group поможет компенсировать ваши потери и восстановить стабильность бизнеса», - говорится также в письме. Напомним, что вчера страховая компания ERV сообщила, что начала принимать заявления клиентов туроператора "РоссТур" на выплату компенсаций за оплаченные, но несостоявшиеся туры. Вместе с тем страховщик заявил, что «ожидает со стороны компании «РоссТур», что она исполнит свои обязательства» и предоставит страховщику ряд дополнительных документов, подтверждающих, что в ее действиях не было мошенничества. При этом накануне Ростуризм объявил о прекращении туроператорской деятельности центра бронирований "РоссТур" по причине невозможности исполнить все обязательства по договорам о реализации турпродукта. Сведения о компании исключены из единого федерального реестра туроператоров. Ростуризм также сообщил, что всего, по сведениям «РоссТура», его путевки приобрели 1214 туристов на общую сумму 51,5 млн руб. /TOURBUS.RU

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