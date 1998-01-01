Новости За долги туркомпании может теперь отвечать и гендиректор, и бухгалтер Специалисты прокомментировали нашему порталу юридические аспекты громкого решения Арбитражного суда, взыскавшего 1,75 млрд руб с бывшего гендиректора туроператора «Южный крест» Дмитрия Фесика

Как уже сообщал наш портал, на минувшей неделе стало известно, что Арбитражный суд города Москвы привлек бывшего руководителя туроператора «Южный крест трэвел» Дмитрия Фесика к субсидиарной ответственности по долгам компании (право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может его внести) и взыскал с него 1,75 млрд рублей, говорится в определении суда. Информация об этом была размещена на сайте Агентства правовой информации (РАПСИ). Арбитраж пришел к выводу, что г-н Фесик в нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не представил конкурсному управляющему ООО «Южный крест трэвел» документацию о бухгалтерском учете и (или) отчетности должника на дату признания его банкротом. Ранее суд до 5 декабря 2018 года продлил конкурсное производство в отношении туроператора. Напомним, что туроператор «Южный крест» объявил о приостановке деятельности 10 сентября 2014 года. За границей на тот момент оставались около 6 тысяч клиентов компании, большинство из них не имели обратных билетов. Кроме того, более 12 тысяч путевок были забронированы до марта 2015 года, оплачены, но не все деньги туроператором были переведены. Финансовая ответственность туроператора была застрахована в «РЕСО-Гарантия» на сумму 100 млн рублей. По сообщению страховщика, объем неисполненных обязательств компании «Южный крест» превысил лимит по договору страхования и в итоге страховое возмещение по каждому договору составило 20% от заявленной стоимости израсходованных туристом средств. Седьмого июня 2015 года суд признал банкротом «Южный крест трэвел». В июле 2016 года конкурсный управляющий туроператора подал заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности двух бывших руководителей должника и взыскании с них более 1,5 млрд рублей – с Дмитрия Фесика 1,09 млрд и с Татьяны Савенковой 479,3 млн. В интервью СМИ на минувшей неделе Дмитрий Фесик заявил, что намерен обжаловать судебный вердикт в вышестоящих инстанциях. Он добавил, что до середины лета занимал должность исполнительного директора в новом проекте «Натали Турс» - компании New Travelers, но сейчас находится в поиске новой работы и не имеет свободных средств. Комментируя по нашей просьбе возникший прецедент с привлечением к субсидиарной ответственности по долгам туркомпании одного из ее руководителей, Александр Суслов, юрист компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры», заявил нашему корреспонденту: «Правовые основы для субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц появились достаточно давно. На вскидку рекордсменом по субсидиарной ответственности на данный момент является экс-банкир Пугачев, с которого в 2015 году Арбитражный суд взыскал долг более 75,6 млрд руб. по долгам обанкротившегося банка. Примечательно, что г-н Пугачев официально к банку отношения не имел, директором или учредителем этого банка не являлся. Тем не менее суд признал, что именно он являлся контролирующим должника (банк) лицом. В СМИ при этом встречается информация, что атака на ограниченную ответственность юридических лиц сейчас «достигла апогея», но боюсь, что это не так. Долги сейчас взыскивают не только с директоров или лиц, фактически контролирующих банкрота (при номинальном директоре), но даже с бухгалтеров компаний. При этом по налоговыми долгам ситуация наиболее сложная. Смена вывески с ООО «Ромашка» на ООО «Ромашка 2» не спасает от налоговой задолженности. Должником становится ООО «Ромашка 2». И есть опасения, что рано или поздно так будет регулироваться не только налоговая задолженность. То есть перетекать на новую фирму смогут и обычные долги перед контрагентами. Хотя отметим, что пока суды не дают этого делать по обычным, не налоговым долгам. В целом, сильно упрощая ситуацию, можно отметить, что логика законодателя такова – в случае банкротства контролирующее лицо должно объяснить, почему это самое банкротство произошло. И предоставить документальное подтверждение своих слов, то есть доказательства. При этом проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности банкрота за три года, предшествующих банкротству. Если реализовался предпринимательский риск, а все операции отражены верно и имели экономический смысл – опасаться нечего. При этом также должно быть своевременно подано и само заявление на банкротство. Однако, если бухгалтерия компании велась ненадлежащим образом, или контролирующее должника лицо не желает давать пояснений или предоставлять документацию, или сделки совершались в ущерб юридическому лицу - банкроту, закон считает, что банкротство произошло по вине контролирующего лица (например, директора), а значит - и отвечать ему придется личными деньгами. Если вернуться к туристическому рынку, необходимо отметить следующее: решение в отношении Дмитрия Фесика ясно показывает, что турбизнес не является исключением в плане субсидиарной ответственности. Поэтому стоит более внимательно оценивать юридические риски, учитывая, что словосочетание «компания с ограниченной ответственностью» не означает в итоге ограниченную ответственность директора, учредителя, бухгалтера, а также любого контролирующего лица». /TOURBUS.RU

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