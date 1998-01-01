Организаторов нелегальных экскурсий «по крышам Петербурга» будут штрафовать

Одна из комиссий Законодательного собрания города на Неве одобрила проект закона, согласно которому организаторы несанкционированных экскурсий по крышам могут быть оштрафованы на сумму от двух (физические лица) до двухсот (юридические) тыс. рублей. При этом кто и как будет его реализовывать на практике, пока так и не ясно, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Проблема действительно существует: в настоящее время единственная получившая официальное разрешение на организацию экскурсий крыша находится в Петербурге на Лиговском проспекте. В отличие от несанкционированных, ее организаторы сумели получить все необходимые разрешения (в т. ч. по линии МЧС), оборудовали на крыше удобные и безопасные переходы и смотровую площадку.

При этом предложение по части неофициальных экскурсий велико: этим промыслом занимаются все кому не лень, начиная от руферов-частников, и завершая специализированными компаниями, которые продолжают повсеместно размещать объявления об услугах.

Однако практика обычно такова: никаких документов, регламентирующих поход по крышам, в подавляющем большинстве случаев не подписывается. Деньги за экскурсию платят наличными «из рук в руки». А всю ответственность за возможные инциденты, как правило, несет сам экскурсант.

Поэтому если с ним вдруг что-то случается – организаторы формально будут ни при чем. И, кроме окрашенных романтикой отзывов, встречаются и такие.

«Экскурсовод пообещал, что сейчас мы выйдем на более пологий участок. Прошли метров 15 - и тут я понимаю, что надо обойти угол по скользкому покрытию, – пишет одна из туристок. - В этому добавилась сетка проводов под напряжением со старой изоляцией, между которой предлагалось проползти (как в канатном городке).

Причем за эти провода предлагалось держаться. Тут я сказала, что я нагулялась и дальше не пойду».

«Через 10 минут нас согнала женщина и показала со стороны чердака, по каким гнилым доскам мы ходим,. - делится другой. - На самой крыше держались за провода! Никакой противоскользящей дорожки не было. Это действительно опасное мероприятие!».

Вместе с тем, если законодатели утвердят большие штрафы, отказываться от этого бизнеса никто не будет. Почему? Во-первых, количество желающих посмотреть на Петербург с высоты уменьшится вряд ли.

Во-вторых, штраф в 2-5 тыс. рублей для руфера-частника – не такая уж большая сумма, поскольку с каждого клиента обычно берут от 500 рублей.

А в-третьих – организатора ведь еще надо поймать. И доказать, что именно он повел людей на кровлю, не имея на то никаких прав. И если сейчас задать простой вопрос о том, кто и как в реальности станет ловить организаторов экскурсий по крышам – ответа на него может и не быть. Полицейский? Дворник? Чиновник?

Впрочем, автор законопроекта депутат ЗакСа Денис Четырбок уверен, что конечная цель новинки – не запретить, а создать условия для развития легального и безопасного экскурсионного бизнеса на крышах. «Наша задача состоит в том, чтобы люди, которые хотят полюбоваться видами Петербурга с высоты птичьего полета, могли реализовать это желание законным и безопасным путем, – говорит он.

- А для этого необходимы правовое регулирование подобных экскурсий и увеличение количества полностью подготовленных мест, где они могли бы проводиться».

«Вряд ли появление штрафов остановит тех, кто хочет адреналина, - считает Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – Скорее всего, проведение таких экскурсий станет еще более закрытым, а доказать, что организатор их проводит, не так просто.

Решением проблемы может быть только организация официальных экскурсий, однако это требует финансирования. И пока непонятно, кто должен вкладывать эти деньги».

/TOURBUS.RU