Петербург собирается привлечь болельщиков мостами, мистикой и …кошками

Туристические власти города на Неве обнародовали список экскурсионных маршрутов, которые могут быть предложены гостям города в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом говорится, что Комитет по развитию туризма Петербурга совместно с Городским туристско-информационным бюро разработали 10 новых экскурсионных маршрутов специально под это событие.

«Да, в связи с проведением матчей ЧМ-2018 к нам наверняка приедет немало тех, кому кроме футбола и пива ничего не нужно, - рассуждает глава Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. - Но даже среди болельщиков есть люди, интересующиеся не только футболом. Наша основная задача - сделать так, чтобы, приехав на футбол, они захотели вернуться в Петербург как туристы. А он будет интересен абсолютно всем, поскольку программы и маршруты подготовлены на любой вкус».

Чем же намерены порадовать любителей этого вида спорта в северной столице? Наряду со специальным маршрутом «Футбольный Петербург» (в рамках трехчасовой поездки гости смогут увидеть все, что связывает город с футболом и «Зенитом»), к ЧМ-2018 в Питере появился маршрут «Петербург для болельщиков». Или, как его еще называют, «Что посмотреть за три часа до матча»: это большая обзорная автобусная экскурсия по основным достопримечательностям города, начинающаяся и завершающаяся у Московского вокзала. Там, откуда отправляются автобусы к стадиону «Санкт-Петербург Арена».

Кроме специализированных маршрутов, город намерен предложить гостям такие туры, как развлекательный «Мистический Петербург». Обзорную автобусную экскурсию с посещением Эрмитажа «Петербургская классика». Тур «Доступные крыши». Гастрономический маршрут «Улица Рубинштейна». А также обзорную экскурсию по воде «Северная Венеция», ночную теплоходную (на развод мостов) «Мосты повисли над Невой» и автобусную «Петергоф - волшебная сказка дворцов и фонтанов».

Интересно, что в список предлагаемых болельщикам экскурсий попали и такие специфические, как экологическая тропа по Елагину острову и детская пешая экскурсия «Кошки в Петербурге». Видимо, устроители и вправду верят, что ничто человеческое фанатам не чуждо…

Поддержали городских коллег и организаторы туризма в Ленинградской области. В этом регионе, правда, болельщикам не предоставили такого широкого выбора экскурсионных туров. Зато взяли оригинальностью: все три новых однодневных туристических маршрута, созданных в Ленобласти специально к ЧМ-2018, включают в себя посещение древних крепостей. Они объединены общим названием «От крепости к крепости» и включают в себя маршруты «Северный щит» (с посещением Выборгского замка, крепостей Корела и Тронгзунд), «Северо-восточный щит» (с визитом в Староладожскую крепость и крепость Орешек), а также маршрут «Юго-западный щит», который предполагает посещение Копорской и Ивангородской крепостей.

Вместе с тем главным развлечением для болельщиков в Петербурге обещает стать фан-зона на Конюшенной площади, вмещающая до 15 тыс. человек. «Фан-зона ЧМ-2018 находится в центре города в шаговой доступности от основных достопримечательностей, удобна с точки зрения транспорта и будет оборудована всем необходимым для комфортного просмотра соревнований, - заверяют организаторы. - Центром фан-зоны станет огромный экран, на котором покажут все игры чемпионата, а по периметру площадки появится вереница сувенирных киосков, фуд-кортов и развлекательных центров. Болельщиков ждет большая программа, в рамках которой выступят известные артисты, состоятся матчи между фанатами разных команд и другие спортивные соревнования. Вход – бесплатный».

/TOURBUS.RU