TUI продолжает расширять внутренние маршруты

В ходе Национального турфорума «Реки России», который прошел в Завидово 4 и 5 октября, туроператор «TUI Россия» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Тверской области, - рассказали нам в пресс-службе оператора. Генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура и губернатор Тверской области Игорь Руденя поставили подписи под стратегическим документом, направленным на развитие туристических маршрутов, проходящих по территории Тверской области.



«Один из фокусов нашей стратегии – изучение и активное развитие внутрироссийских маршрутов, использование туристического потенциала регионов и создание высококлассного продукта для привлечения туристов. Эти шаги возможны только при поддержке региона, и мы рады, что наши намерения с правительством Тверской области совпали и мы заключаем соглашение с этим регионом.

Потенциал для водного и круизного туризма в области огромен, и мы рассчитываем познакомить, как профессиональное туристическое сообщество, так и туристов с маршрутами и достопримечательностями области, которые скоро появятся в ассортименте туров TUI»,— отметил Тарас Демура.



«Используя уникальные водные ресурсы, мы планируем сделать Тверскую область столицей водного туризма в Центральном федеральном округе. Центром кластера станет территория Завидово. Планируется строительство нового речного порта для круизных и прогулочных судов, железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути. Это позволит без длительных ожиданий принимать туристические суда», — отметил в свою очередь г-н Руденя.



Кроме того, с 4 по 7 октября в Ростовской области прошел TUI Business Trip «Открой вольный Дон» для представителей туристического бизнеса России.

В уникальном информационном туре, организованном правительством Ростовской области, Министерством экономического развития Ростовской области и туроператором «TUI Россия», приняли участие более пятидесяти представителей профессионального сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Смоленска, Владимира, Казани, Краснодара, Липецка, Кирова, Мурома, Костромы, Рязани и других городов России.



Организаторы поездки поставили перед собой задачу познакомить участников c рекреационными возможностями Ростовской области, новыми брендовыми маршрутами, в том числе подготовленными к Чемпионату Мира по футболу 2018, показать привлекательность отдыха на Донской земле.



В рамках деловой программы тура прошла конференция по перспективам развития туризма на Дону. Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко познакомил участников конференции с маркетинговой стратегией продвижения туристического потенциала Ростовской области.

«Наш новый бренд, в основе которого лежит символическое изображение красного коня, ассоциируется с донской землей, с ее уникальной атмосферой, традиционным гостеприимством, щедростью и хлебосольством, - рассказал министр, – У Ростовской области есть эксклюзивный туристический продукт, который мы рады предложить гостям».



Потенциал области позволяет обеспечить ежегодный рост туристического потока на 10 - 15% и достичь уровня полутора миллионов туристов в год. Регион имеет богатое культурно - историческое наследие. К прошедшему ЧМ-2018 был обновлен гостиничный номерной фонд, построены новые аэропорт и вокзал, разработаны туристические маршруты, в том числе рассказывающие об истории донского казачества.

На Ростовской земле проходят многочисленные фестивали и исторические реконструкции. Еще один драйвер роста туристического потока – эногастрономические путешествия. По разнообразию предложений Ростов-на-Дону можно смело назвать гастрономической столицей России, а новый турпродукт – «барная миля» не имеет аналогов в нашей стране.



Заместитель генерального директора «TUI Россия» Александр Сирченко считает, что TUI Business Trip «Открой вольный Дон» показал огромный туристический потенциал региона и возможности дальнейшего развития туристического потока в Ростовскую область. «Совместно с администрацией области, представителями туристического бизнеса мы планируем сконцентрировать усилия на создании доступного туристического продукта по Ростовской области, как для иностранных туристов, так и для россиян, чтобы наши туристы могли в полной мере насладиться отдыхом на Дону и познакомиться с богатым культурно-историческим наследием региона», - подчеркнул г-н Сирченко.

Специалисты туроператора в ближайшее время представят на сайте компании полный спектр туристических предложений по Ростовской области.

/TOURBUS.RU