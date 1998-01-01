Новости Кластер «Волжское море» станет «туристическим хабом» для всей Центральной России Новые уникальные проекты развития отечественной речной туристической инфраструктуры были представлены в ходе прошедшего в Завидово Национального форума «Реки России – 2018»

В минувшую пятницу в Конаковском районе Тверской области, в отеле Radisson Resort Zavidovo прошёл организованный при информационной, организационной и финансовой поддержке Ростуризма Национальный туристский форум «Реки России – 2018». Первое заседание форума открыла вице-премьер правительства России Ольга Голодец. «Туризм относится к абсолютным приоритетам экономического развития России, - отметила она. - Сегодня доля туризма в ВВП cтраны составляет около 3,5 %, и в ближайшем будущем этот показатель поднимется до 5%. В прошлом году турпоток на внутренних маршрутах достиг 56,5 млн человек, в нынешнем году, судя по уже имеющимся статистическим показателям, он вырастет на 10 млн чел. То, что на государственный рубль пришли такие капитальные вложения бизнеса, превосходит наши самые смелые ожидания. Сейчас мы закладываем, что на один рубль вложения федеральных средств приходится два рубля инвестиций, но в реальности все гораздо интенсивнее. Федеральные деньги будут вложены в строительство портовой структуры, а местные инвестиции придут в развитие мест проживания и инфраструктуры, которая необходима для отдыха людей». Несмотря на то, что Россия имеет с трудом поддающееся учёту количество рек - со 130 речными портами, - озёр и водоёмов, постоянно остаётся неудовлетворённым растущий спрос на этот вид отдыха, продолжила г-жа Голодец. «В 2017 году услугами речного транспорта воспользовалось более 12 млн человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос на 18%», - поддержала её заместитель директора по туризму круизной компании Мостурфлот Светлана Гончарова. По мнению спикеров, главная проблема развития речного судоходства — в оборудовании уже существующих портов и подъездов к ним, а также создание инфраструктуры полноценного отдыха вокруг них. А также - в поддержке судостроителей. В 90-е годы уцелевшее судостроение было ориентировано отнюдь не на потребителя. Сейчас на российских верфях строится несколько современных круизных судов — в частности, для туров по Каспийскому морю, всё больше появляется на наших реках судов на воздушной подушке, но этого, безусловно, мало. «Тверская область с её 1739 озёрами и восемью сотнями рек общей протяжённостью более 17 тысяч километров становится столицей круизного туризма Центрального региона, - считает тверской губернатор Игорь Руденя. - Туризм способствует развитию муниципальных экономик в доселе не слишком развитых в туристическом отношении городах и районах. Например, недавно появившийся на круизной карте России Калязин посетили в нынешнем году более 50 тыс. пассажиров с круизных теплоходов. А за ближайшие пять лет мы рассчитываем увеличить турпоток вдвое. Водный туризм даст возможность развиваться и операторам речного туризма, круизных судов и судов среднего и малого класса». «Мне кажется особенно важной, - добавил г-н Руденя, - предстоящая организация на реках Тверской области развитой сети топливо-заправочных станций для малых судов, а также создание Яндекс-приложения для водного транспорта». Г-н Руденя рассказал также о самом большом туристическом и приоритетном в инвестиционном отношении проекте Тверской области ближайших лет — начинающемся в будущем году создании в рамках проекта «Завидово» туристического кластера «Волжское море» (общая площадь около 100 кв. км). Проект одержал победу во всероссийском конкурсе проектов, в котором участвовали 69 регионов России. Стоимость создания в Тверской области этого кластера круизного туризма и отдыха, находящегося в часе езды от Москвы, составляет более девяти млрд рублей, 80% этой суммы — частные инвестиции: более 1,5 млрд рублей придёт — главным образом на создание инфраструктуры - из федерального бюджета, частные инвестиции составят порядка 7,2 млрд рублей, а региональное софинансирование - около 300 млн рублей. Самым крупным объектом "Волжского моря" станет туристический транспортно-пересадочный узел, аналогов которому в России не будет. Именно с него будут начинаться многие путешествия по Волге. На территории Завидова сойдутся автомобильные, водные и железнодорожные магистрали (предусматривается строительство ответвления от ж/д трассы Москва - Санкт-Петербург).

Также будет построен круглогодичный комплекс для отдыха с аквапарком и гостиницами, а крупный банный комплекс откроется в ближайшее время. Вдоль участка старого петербургского тракта предполагается открыть воссозданную Ямскую слободу. "Волжское море" охватит территории особой экономической зоны "Завидово" и городов Калязин, Кимры, Конаково, Тверь и Весьегонск, в которых предусмотрено развитие разных видов туризма (детского, гастрономического, историко-культурного и курортного). «Я считаю создающийся уже на протяжении двенадцати лет и взявший на себя часть туристических функций Москвы системный завидовский проект состоявшимся и успешным — сегодня мы принимаем в год до 200 тысяч туристов, - заявил председатель совета директоров группы компаний «Агранта» Сергей Бачин, - а успех, на мой взгляд, определяют прежде всего выбор места и комплексный подход к его развитию. Чем дальше от спроса, тем уникальнее во всех отношениях должно быть место строительства. Функционирование создающихся туристических комплексов должно быть круглогодичным, а номерной фонд насчитывать от 500 до тысячи номеров». По мнению г-на Бачина, создающийся турпродукт рассчитан главным образом на отечественного потребителя. «Мы можем только приветствовать намерение путешествующих на круизных судах иностранных туристов останавливаться в российских городах на более продолжительное время. Но мы хотим привлечь именно того нашего — и более щедрого, чем иностранец, - туриста, который сегодня отправляется на отдых за рубеж», - заключил г-н Бачин. /TOURBUS.RU

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