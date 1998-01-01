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В Москве создан Комитет по туризму

В структуре столичного правительства вновь появляется самостоятельное туристическое ведомство

Как сообщил вчера вечером «Интерфакс», вместо Департамента спорта и туризма Москвы будут созданы два новых органа исполнительной власти. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, документ был опубликован в четверг на сайте московской мэрии.

Согласно постановлению, из департамента выделяется Комитет по туризму Москвы. Сам Департамент спорта и туризма переименуют в Департамент спорта.

В постановлении уточняется, что «реорганизация проводится в целях совершенствования структуры органов исполнительной власти Москвы и оптимизации функционирования отдельных государственных учреждений и государственных унитарных предприятий города».

Напомним, что самостоятельный комитет по комитет по туризму уже существовал в структуре столичного правительства. С 1998 по 2010 год его возглавлял Григорий Антюфеев, ныне гендиректор ООО «Художественно-производственное предприятие "Софрино" РПЦ».

При этом, по мнению экспертов, 12-летнее руководство г-ном Антюфеевым столичным туризмом ничем примечательным отмечено не было, несмотря на звучавшие в тот период постоянные победные реляции о «рекордном росте иностранного турпотока».

Однако заметные изменения в столичной туротрасли произошли лишь после того, как в 2010 году г-на Антюфеева на посту главы столичного Комитета по туризму сменил на следующие пять лет Сергей Шпилько.

Именно тогда в столице появились наконец-то стоянки для туристических автобусов, англоязычная городская навигация, двухэтажные красные даблдекеры для сити-туров, недорогие хостелы и множество других элементов современной туристической инфраструктуры, а турпоток в столицу из «виртуального» превратился в реальный.

Однако в марте 2015 года Комитет по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы объединили с Департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями. В мэрии такое решение объяснили «совершенствованием структуры органов исполнительной власти Москвы».

Новое объединенное ведомство стало называться Департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма и его возглавил возглавил Владимир Черников, который до этого руководил Департаментом СМИ и рекламы столицы.

Однако уже через год в ноябре 2016 года произошла новая реорганизация - был образован Департамент спорта и туризма Москвы – как сообщалось, «в целях подготовки и проведения Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года». Его возглавил Николай Гуляев.

Кто теперь возглавит новое столичное туристическое ведомство, пока что не сообщается.

Отметим, что как сообщил на днях теперь уже бывший руководитель Департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев, «Количество туристов в Москве по итогам года может достичь 22,9 млн, что на 10% больше, чем годом ранее».

По его словам, за время Чемпионата мира по футболу столицу посетило 4,47 млн человек, из них 3,1 млн провели в Москве более суток. При этом 1,5 млн туристов приехали на ЧМ-2018 из стран дальнего зарубежья, 815,3 тыс. — из стран ближнего зарубежья и 2,2 млн — из других субъектов России.

/TOURBUS.RU