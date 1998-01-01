Мароккканская сказка стала ближе

На минувшей неделе в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде прошла серия роуд-шоу, организованная Национальным туристическим офисом Мароккко. В его московской части, проходившей в минувшую пятницу отеле «Mariott Новый Арбат», приняли участие более полусотни представителей туристической отрасли Марокко и российских туроператоров, работающих на этом направлении.

«Есть масса причин выбрать для отдыха именно наши страну, - заявил, открывая встречу, директор российского представительства Офиса по туризму Марокко Самир Сусси Риах.

- Прежде всего — это полная безопасность - никакие бури и потрясения недавней «арабской весны» нас не затронули. Кроме того, Марокко обладает мягким климатом, пригодным для отдыха в любое время года, роскошными пляжами, уникальной кухней, считающейся одной из самых интересных в мире и большим выбором экскурсионных программ – ведь марокканская культура причудливым образом соединила в себе черты культур европейской, африканской и арабской».

Кроме того, по его мнению, Марокко имеет ряд очень привлекательных для туристов и очень узнаваемых символов, самым ярким из которых, без сомнения, является риад. Риадом называется старинный дом, в котором когда-то жили знатные семьи и где до сих пор чувствуется утонченная атмосфера магрибского Востока.

Очень многие из риадов, особенно в Марракеше, переделаны в современные гостевые дома, чью обстановку составляют отреставрированная старинная мебель и антикварные предметы интерьера. Под риады стилизованы и многие построенные недавно отели.

Во время мероприятия г-н Риах неоднократно подчёркивал приоритетность российского рынка. По его сведениям, количество российских туристов, прибывших в Марокко в прошлом году, составило 48 тыс. человек. Это — немного (общий турпоток в Марокко в прошлом году составил 11, 4 млн. чел.); и даже несколько меньше, чем в 2016-м (более 50 тыс.) - возможно, сказался эффект открытия Турции.

Но статистика нынешнего года настраивает на очень оптимистический лад: первое полугодие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дало прирост в 10%. А по итогам всего этого года Национальный туристический офис Марокко надеется на рост российского потока как минимум в 15%.

Характерной чертой является постоянное увеличение в турпотоке доли самостоятельных туристов — сейчас она составляет около 20%, и растёт с каждым годом.

Около 20% турпотока — туристы из Москвы и Петербурга. Тем не менее, г-н Риах считает, что в регионах России существует большой неудовлетворённый спрос на марокканский турпродукт.

Для большинства наших туристов Марокко — это прежде всего колоритные имперские города — Марракеш, Фес, Рабат, Мекнес и др., а также — пляжный отдых в Агадире и Эс-Суэйре. К 2023 году должен предстать в новом облике и курортТагазут, где будут построены отели только уровня 5*.

Однако Марокко — это не только пляжный отдых, SPA-процедуры и первоклассные поля для гольфа.

Марокко — это и интереснейшие туры через всю страну (в том числе и проходящие через живописные Атласские горы), которые проводятся на автомобилях; один из них, сафари на джипах от Марракеша до Агадира (10 дней) с ночёвкой в палатке в пустыне Сахара был представлен московским туроператорам.

Пока не очень известен нашим туристам лежащий у Гибралтарского пролива и очень любимый художниками и писателями космополитический портовый город Танжер, основанный в V веке до н. э. По легенде, Танжер основал титан Антей. После того, как Геракл в схватке одолел его, он заночевал в гроте Спартель (от него начинается одна из самых длинных в мире пляжных линий), доныне являющемся одной из главных достопримечательностей Танжера.

«В северо-западной части Марокко на склонах Рифских гор находится и уникальный городок Шаршауэн, - рассказал г-н Риах. - Он знаменит тем, что практически все здания города окрашены в тот или иной оттенок синего цвета. Говорят именно он больше всего напоминал о Боге евреям, изгнанным в конце XV века из Андалусии».

Сегодня Россию с Марокко связывают регулярные рейсы, осуществляемые из аэропорта Домодедово компанией Royal Air Maroc трижды в неделю (понедельник, среда, пятница, время в полёте от Москвы до Касабланки — 5 часов 20 минут). Чартерные программы в страну твуже выполняют операторы Anex Tour и Coral Travel на самолётах компаний Azur Air и Royal Flights.

А с будущего года марокканское направление станет более доступным и удобным для жителей Самары, Казани, Уфы и Перми —их свяжут с Касабланкой удобные стыковочные рейсы, которые планирует запустить авиакомпания S7.

/TOURBUS.RU