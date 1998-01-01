На берегах Невы открыли «Ворота в Сахару»

Вчера в Петербурге с успехом прошел очередной этап марокканского роуд-шоу, посещающего на этой неделе крупнейшие мегаполисы нашей страны

Около пятидесяти представителей туристического бизнеса города на Неве приняли участие в петербургском этапе роуд-шоу Марокко, организованного Национальным туристическим офисом страны в Нижнем Новгороде, Петербурге и Москве при участии издательского дома «Турбизнес».

Открывая встречу, Самир Сусси Риах, директор российского представительства Офиса по туризму Марокко, сразу же подчеркнул важность российского рынка. «Несмотря на то, что количество приезжающих в нашу страну россиян пока невелико, мы видим большой потенциал развития этого рынка, - заявил он. – Поэтому намерены и в дальнейшем прилагать максимум усилий для того, чтобы турпоток из разных регионов РФ в Марокко увеличивался».

Затем он подробно, в деталях рассказал десяткам собравшихся в одном из залов питерского отеля «Эмеральд» профессионалов о новинках и широких возможностях приема туристов в Марокко.

При этом массу полезной информации присутствующие получили как о хорошо известных им туристических центрах страны (о таких как Агадир, Марракеш, Мазаган, Танжер или Фес), так и гораздо менее «раскрученных», в числе которых Самир Сусси Риах назвал Эссуэйру, Саидию, Шершауэн и Уарзазат.

Причем если о первом из названных он сообщил, что «этот курорт уже пользуется особенной популярностью у части обеспеченных россиян, включая довольно известные имена», то последнее направление отдыха он не преминул именовать «воротами в Сахару»: «Это направление пока не очень популярно в России, однако поверьте мне – оно весьма перспективно и вполне готово развеять миф о том, что пустыня – это только песок да камни. Сахара – это гораздо большее…»

Кроме того, глава туристического офиса Марокко в красках рассказал гостям вечера о практически всех направлениях туризма, культивируемых в стране (экскурсионном, гастрономическом, SPA и т. д.).

Дополнила картину комфортного отдыха в Марокко и представитель компании Hermitage, которая представила в качестве приемной компанию Sirocco и один из новых апарт-отелей страны под названием Aliah 28.

А заключительным аккордом встречи стал розыгрыш призов от организаторов: кроме сувениров, некоторые из счастливчиков получили ваучеры на проживание в отелях и экскурсионное обслуживание.

Как считают представители петербургского туристического бизнеса, Марокко – вполне перспективное направление, которое с успехом может развиваться в городе на Неве. «Уже существующий опыт постановки прямых чартеров в Марокко из Петербурга показал, что спрос на направлении есть, - подтвердили сразу несколько из участников встречи. – Страна предлагает очень широкий спектр видов отдыха и высокий уровень обслуживания по приемлемым ценам, и поэтому может быть востребована даже круглый год.

Единственная существенная проблема в настоящее время – отсутствие прямой авиаперевозки из Северной столицы, из-за чего часть потенциальных клиентов предпочитает другие страны».

Напомним, что заключительный этап марокканского роуд-шоу проходит сегодня в столичном отеле «Москва Марриотт Новый Арбат», ул. Новый Арбат, 32. Начало в 14:30.

/TOURBUS.RU