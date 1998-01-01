Новости Горячие новости Курс евро превысил 81 рубль впервые с марта 2016 года/ Принимающие итальянские компании требуют повторной оплаты отелей от клиентов «Данко»/ DSBW-Tours получил ответ Центробанка на отказы в выплатах пострадавшим туристам

Курс евро превысил 81 рубль впервые с марта 2016 года Курс евро в ходе торгов на "Московской бирже" в понедельник превысил отметку 81 руб./EUR1 впервые с 1 марта 2016 года на фоне продолжающегося бегства инвесторов из российских активов, - сообщает «Интерфакс». Курс евро составил 81,07 руб./EUR1 в 13:01 МСК, что на 27 копеек выше закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому моменту стоил 70,0525 руб./$1, подорожав на 14 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20 копеек — до 75,01 рубля. По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в ходе торгов понедельника на фоне как сохраняющихся опасений объявления в ближайшее время новых антироссийских санкций со стороны США и дальнейшего удешевления турецкой лиры на 1,2% к доллару. Кроме того, негативно на все активы стран с развивающейся экономикой влияют опасения возможной эскалации напряженности в отношениях Китая и США. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР еще на $200 млрд. Таким образом, с учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами. Принимающие итальянские компании требуют повторной оплаты отелей от клиентов «Данко» Принимающие компании в Италии требуют повторной оплаты отелей от клиентов прекратившего в пятницу деятельность туроператора «Данко», причем для некоторых туристов это будет уже третья оплата проживания, так как они ранее покупали отдых в «Натали Турс», сообщила сегодня «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «Принимающий туроператор Travel Inn требует от туристов, отдыхающих в Италии по путевкам «Данко», повторно оплачивать отели и трансферы, утверждая, что от российского партнера деньги не поступили. При этом руководство итальянской компании понимает, что туристы свою поездку уже оплатили, иначе они не получили бы ваучеры на проживание», — рассказала Ирина Тюрина. Так, волгоградское агентство «Трэвел Ритэйл» забронировало в «Натали Турс» для двух пенсионерок отдых в Италии, за который они заплатили порядка 160 тыс. рублей. После аннуляции всех туров оператора у клиентов остались оплаченные авиабилеты. Агентство подобрало для них гостиницу Virgilio Grand Hotel 4* на побережье Тирренского моря плюс трансфер в компании «Данко». Туристы заплатили еще около 100 тыс. рублей. Но после объявления «Данко» об остановке деятельности принимающая компания Travel Inn объявила туристам, что они должны оплатить проживание и трансфер, поскольку этого не сделал туроператор. И клиенты должны были оплатить свое проживание уже в третий раз. По словам эксперта, не только Travel Inn пытается «выжать» из туристов долги своего российского партнера. Местная компания Gartour также потребовала у туристов в Риме повторно оплатить проживание, трансфер и экскурсии. DSBW-Tours получил ответ Центробанка в связи с отказом в выплатах пострадавшим туристам Как сообщил на свой странице в сети «Фейсбук» гендиректор прекратившего свою деятельность туроператора DSBW-Tours Карен Гончаров, он получил ответ от Центрального банка России на жалобу о необоснованном отказе в выплатах страховой компании «Орбита». По его словам регулятор, ссылаясь на статью 35 Закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ», предлагает туристам DSBW-Tours обращаться в суд. «Дождались «жесткой» реакции ЦБ РФ, – отметил в этой связи Карен Гончаров, – Ожидаемая реакция от регулятора должна была выглядеть, на мой взгляд, как административный акт (умеренно наказать, потребовать соблюдения, а при неисполнении наказать по полной программе). Но нам рекомендуют обращаться в суд. В принципе тоже неплохая идея, попробуем… Поэтому пишите обращения в ЦБ, подавайте в суд на СК «Орбита». С бюрократией можно бороться только одним способом – долбить письмами, заявлениями». Также г-н Гончаров сообщил, что в офис прекратившей работу компании на днях приходили «первоначально под видом туристов» два судебных пристава, которые «грозили все опечатать, описать и арестовать». «Оставили бумагу. Придется теперь и их искать», - заключил г-н Гончаров. / TOURBUS.RU

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