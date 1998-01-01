«Аэрофлот» решил связать Москву с Гётеборгом

Эксперты обсуждают, будут ли востребованы новые рейсы во второй по величине город Швеции

Начиная с 28 октября «Аэрофлот» начнет выполнять полеты из Шереметьево в шведский Гётеборг. Как рассказали нам в пресс-службе перевозчика, рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Вылет рейса SU2180 планируется по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям из Шереметьево в 21:05, прибытие в Гётеборг в 21:40. По вторникам рейс SU2180 будет вылетать из Шереметьево в 21:25 и прилетать в Гетеборг в 22:00.

Из Гётеборга в Москву рейс SU2181 будет вылетать ежедневно в 0:20 и прибывать в российскую столицу в 4:45.

Напомним, что сейчас прямого сообщения между Гётеборгом и столицей России нет – запущенный по этому маршруту в мае 2012 года прямой рейс а/к «Ямал» вскоре был прекращен.

Отметим также, что Гётеборг - второй по величине город и неформальная кулинарная столица Швеции, является быстро развивающимся туристским центром континентальной Европы.

Широкие возможности для отдыха на природе предоставляет не только Гётеборг, но и его окрестности — прилегающий к городу архипелаг насчитывает около 50 тыс. островов: буквально каждый турист имеет возможность выбрать себе для отдыха необитаемый остров по вкусу. Соединить отдых на природе с высокой кухней можно во время популярного у туристов однодневного сафари на лобстеров.

Семейные пары часто посещают и ландшафтный парк Lisberg, в котором ежегодно бывает более 3 млн человек.

Как отметил в беседе с нами Артем Кондратьев, менеджер по продажам компании «ФинЕвротур», «У нас большим спросом пользуется Стокгольм, поэтому мне сложно сказать, какая загрузка может быть на рейсы в Гётеборг. Мне кажется, что многого ожидать не стоит. Ведь авиакомпания «Ямал» уже ставила туда рейсы и выдержала только один сезон.

Наша компания работает с индивидуальными туристами, отдых в Швеции они спрашивают, но достаточно редко. Часто берут туры выходного дня, продолжительностью 3 дня. Средняя стоимость такого тура на человека без перелета – 400-500 евро с размещением в отеле 4*.

Если говорить о сезонности, то ее нет. Там хорошо отдыхать летом, но и в течение года можно ездить».

В свою очередь Яна Уварова, менеджер отдела продаж и маркетинга компании Viking Travel Company, заявила в беседе с нами: «Гётеборг - это город конференций и делового туризма. В течение года здесь проводится более двадцати крупных международных мероприятий, обеспечивающих загрузку отелей и ресторанов с февраля по октябрь. В городе есть довольно интересные достопримечательности - живописный архипелаг, аттракционы Лисеберг, музей Вольво, мишленовские рестораны, легендарный фестиваль Way Out West. Это привлекает сюда индивидуальных туристов, имеющих интересы к Скандинавии, ее гастрономии или музыке, но массового спроса на направлении никогда не было.

Если стоимость авиаперелета в Гётеборг будет сопоставима с перелетом в Стокгольм, то, возможно, у этого направления есть шанс».

/TOURBUS.RU