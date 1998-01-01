Новости С сегодняшнего дня Ростуризм имеет право «принудительно» исключить «Натали Турс» из реестра Эксперты обсуждают, что теперь ждет туроператора, не желающего объявлять себя банкротом

Сегодня вступили в силу поправки в закон о туристской деятельности, принятые Госдумой 22 мая. Одна из них дает право Ростуризму исключать из единого реестра туроператора до его собственного объявления о банкротстве. Как напоминает «Интерфакс», новые поправки конкретизируют основания для прекращения членства туроператора в объединении туроператоров в сфере выездного туризма, а также положения, регламентирующие утверждение аудиторской организации и условий договора на проведение обязательного аудита годовой отчетности объединения туроператоров. Поправки наделяют туроператора правом подавать заявление об освобождении его от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора в случае, когда размер фонда персональной ответственности туроператора становится максимальным. Также устанавливается право Ростуризма принимать решения об исключении из реестра туроператоров, прекративших деятельность, даже в случае, если недобросовестный туроператор публично не заявил о прекращении деятельности. После этого туристы получат право получить компенсации за аннулированные туры или недополученные услуги от страховой компании, где застрахована финансовая ответственность туроператора. Как отмечают эксперты, это нововведение особо важно для туроператора "Натали Турс", который 4 июля объявил об аннулировании всех проданных туров до 30 сентября. При этом компания не останавливает деятельность, а ее глава утверждает, что пытается искать инвесторов для возобновления работы. В настоящее время долг "Натали" перед туристами и партнерами достигает 1,5 млрд руб., общее число пострадавших туристов приближается к 30 тысячам. Ранее Ростуризм уже предполагал, что сможет исключить туроператора из реестра, не дожидаясь его заявления об остановке деятельности. "Решение относительно исключения из единого федерального реестра сведений об ООО "Панорама Тур", которое является юридическим лицом "Натали Турс", будет приниматься Ростуризмом исходя из фактической ситуации, связанной с деятельностью данного туроператора на момент вступления в силу указанной нормы. В случае, если такое решение будет принято, туристы туроператора смогут воспользоваться механизмом страховых возмещений", — сообщили ранее в пресс-службе ведомства. Директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко подтвердил, что исключение станет возможным, но, по его словам, Ростуризм будет аккуратно подходить к подобным случаям.

"У нас появится еще один инструмент для исключения туроператора из федерального реестра, но это не означает, что Ростуризм будет махать шашкой и принимать подобные действия в отношении "Натали Турс" незамедлительно. Ведомству надо будет обосновать юридически свое решение. В противном случае "Натали Турс" сможет подать иск через суд на восстановление в реестре", — сказал он. В то же время Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил сегодня в беседе с нашим корреспондентом: «Эта мера нужна, в первую очередь, для защиты прав туристов. Теперь они могут обращаться в страховые компании за денежными компенсациями, не дожидаясь официального заявления от туроператора. Все знают о ситуации с «Натали Турс». Г-н Воробьев сказал, что постарается «реанимировать» свою компанию до 1 октября или объявит себя банкротом. Теперь, если он не сможет исправить ситуацию, Ростуризм сам может принять решение о его исключении и туристы смогут наконец вернуть хотя бы часть своих денег. Конечно, некоторые эксперты опасаются, в связи с принятием нового законодательства, злоупотреблений, но я полагаю, что бояться не стоит. Руководство Ростуризма компетентно и нацелено на помощь профессионалам». «В законе довольно сложная формулировка: прекратить деятельность туроператора можно только в связи с «невозможностью исполнения всех обязательств перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта», - между тем отмечает учредитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, которого сегодня цитируют «Ведомости». «Ключевое слово здесь - «всех». Сложно доказать, что компания не может выполнить вообще все свои обязательства. К тому же, если Ростуризм отзовет лицензию у «Натали Турс», то туроператор может оспорить это решение в суде», -считает г-н Мохов. /TOURBUS.RU

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