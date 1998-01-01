Новости

Дело о банкротстве "Интрэвел Столешники" рассмотрят в середине ноября

Клиенты туроператора подали страховщикам более семисот заявлений о компенсации на сумму около 117 млн руб.

Арбитражный суд Москвы назначил на 13 ноября рассмотрение заявления ООО "Туристическая компания "Интрэвел Столешники" о признании компании банкротом, следует из картотеки на сайте суда.

По информации «Интерфакс», заявление о банкротстве было подано туроператором 15 августа. Должнику предложили предоставить в распоряжение суда доказательства наличия имущества, стоимость которого позволила бы покрыть судебные расходы по делу о банкротстве, документы, подтверждающие полномочия руководителя, бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) на последний отчетный период с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности.

При этом информации о сумме задолженности "Интрэвел Столешники" перед кредиторами в материалах суда нет.

Напомним, что "Интрэвел Столешники" сообщил о прекращении деятельности 20 июля. Его ответственность застрахована в четырех страховых компаниях на общую сумму 80 млн рублей, но 30 млн из них оформлены договором с СК "Инвестстрах", у которой в апреле отозвана лицензия. Еще 552,5 тыс. рублей находятся в фонде персональной ответственности.

Как заявлял туроператор, фингарантий должно хватить на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам. Однако сейчас ясноо, что пострадавшие могут рассчитывать только на частичное возмещение своих убытков.

В частности, компенсацию в размере 40 % от стоимости туров получат туристы, обратившиеся в АО СК «Армеец» и САО «Якорь». Лишь 20 % от уплаченной суммы выплатит пострадавшим клиентам «Интрэвел Столешники» ООО СК «Экип».

На текущий момент известно о 732 требованиях, поступивших в адрес страховых компаний на общую сумму 117 269 176 руб.

Ранее эксперты отмечали, что в последние годы "Интрэвел Столешники", когда-то бывший одним из сильнейших игроков на направлении ОАЭ, занимался в основном реализацией туров других, более крупных туроператоров.

Как сообщал АТОР, "несмотря на присутствие компании во всех необходимых реестрах, по ряду экспертных оценок, от 70 до 90% проданных туров «Интрэвел Столешники» могли быть реализованы компанией в качестве так называемого "центра бронирования" своим субагентам (туристическим агентствам)".

Комментируя информацию о банкротстве компании, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», заявил нашему корреспонденту: «После инцидента с Polar Tour я говорил, что это не последнее банкротство на рынке. Вот и «Интрэвел Столешники» пополнили ряды банкротов.

По сути, деятельность «Интрэвел» аналогична той, что была у Polar. Поэтому единственное, что я могу сказать – нельзя продавать тур дешевле, чем это делает туроператор. Если он продает тур за сто тысяч, мы тоже должны это делать».

/TOURBUS.RU

