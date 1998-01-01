Новости Более двух тысяч туристов не могут вернуться из Болгарии из-за проблем авиаброкера «Турово» Наши эксперты комментируют острую ситуацию, неожиданно сложившуюся на болгарском на правлении

Сегодня российская авиаброкерская компания «Турово», которая специализируется на реализации авиабилетов в Болгарию на чартерных и регулярных рейсах а/к Bulgaria Air, S7 и Orinair и управляет порталом BiletBeri, сообщила партнерам, что с 24 августа прекращает выписку авиабилетов на рейсы Bulgaria Air. На сайте компании информация об этом пока что отсутствует. Как говорится в тексте письма, полученного партнерами компании, «основной причиной сложившейся ситуации стала невозможность продолжить добропорядочный диалог и вернуться в рамки договора между ООО «Турово» и компанией – консолидатором рейсов, на которые были реализованы авиабилеты, вызванная отказом консолидатора от ведения конструктивного диалога. Мы не уходим от ответственности, но, к сожалению, контрагент нас подводит и нарушает свои договорные обязательства». По данным СПАРК, ООО «Турово» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Компания на 100% принадлежит Оксане Кирьяковой. Данных о финансовых показателях нет. Как сообщила позднее сегодня Оксана Кирьякова, всего нa рейсы Bulgaria Air в период с 18 августа по 9 сентября этого года было продано не менее 2700 авиабилетов. По ее словам, причиной сложившейся ситуации стало требование вчера оператора «Ной Травел», консолидатора рейсов в Болгарию, на которых «Турово» имеет блоки мест, выплатить образовавшуюся перед ним задолженность до 24 августа. В противном случае генеральный директор «Ной Травел» Геворк Агабабян обещал расторгнуть договор, а также отменить с этого дня вылеты всех пассажиров, приобретавших авиабилеты через ООО «Турово». Оксана Кирьякова признает, что в связи с уходом с рынка таких крупных партнеров, как «Матрешка -Тур» и «Аврора-БГ», у ее компании действительно встает вопрос об оплате авиабилетов в размере 216 тыс. евро. В этой ситуации в компании предлагают ее частичное погашение суммами в 30–50 тыс. евро. Однако, говорят в компании, пока что попытки переговоров к положительному результату не привели, а «Ной Травел» уже начало перепродажу кресел на рейсах, ранее реализованных через «Турово». Как следует из сообщения агентства Сlickavia, продававшего билеты ООО «Турово», "отмена броней оказалась сюрпризом для его партнеров. Сейчас с компанией согласовывается возврат денежных средств клиентам, оплатившим билеты". В интервью нашему корреспонденту Мария Огнева, генеральный директор туроператора ADM Solar Trave Group, заявила: «Конечно, никто не ожидал такого развития событий. К сожалению, в этой ситуации мы тоже являемся пострадавшей стороной, так как берем блоки у «Турово». У нас в Болгарии находится детская группа из 97 человек, которые должны вылетать домой 27 августа, кроме этого, у нас есть обязательства еще перед двумястами туристов. Самая главная проблема на данный момент – вывоз групп. «Турово» ведет себя очень адекватно, в настоящий момент их представитель находится на совещании в Ростуризме, где они пытаются найти решение проблемы.

Насколько мне известно, она возникла из-за финансовых разногласий «Турово» с консолидатором рейсов и перевозчиком Bulgaria Air», - заключила эксперт. В свою очередь, еще один источник в беседе с нашим корреспондентом отметил: «Наша компания специализируется на направлении Болгария. Конечно, мы все знаем «Турово», и стоит отметить, что это профессионалы. Никогда ни о каких негативных прецедентах речи не было. Вчера, узнав о том, что с ними произошло, мы были в шоке. Никто не думал, что у них могут возникнуть такие проблемы». /TOURBUS.RU

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