Страхового обеспечения «Матрешки-тур» на всех не хватит

В отличие от «Матрешки», клиентам связанной с ней компании «Аврора-БГ», скорее всего, удастся вернуть свои средства

По состоянию на начало этой недели, в реестре пострадавших уже зарегистрировано 277 заявлений на общую сумму более 31 млн рублей. Если учесть, что СО «Якорь» по договору имеет финансовые обязательства в размере 25 млн рублей, при признании всех случаев страховыми объема финансирования для 100-процентных выплат не хватит, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

По данным статистики, средний размер требований по линии обанкротившегося питерского оператора «Матрешка-тур» составляет около 113 тыс. рублей, а максимум – более одного миллиона. При этом, скорее всего, количество пострадавших, претендующих на страховое возмещение, еще вырастет.

Вместе с тем в настоящее время ни один случай по линии «Матрешки-тур» не признан страховым: все заявления находятся на стадии рассмотрения.

А вот клиентам компании «Аврора-БГ», связанной с «Матрешкой-тур» как общей судьбой, так и по другим линиям, несмотря на более поздний срок банкротства, выплачивать ущерб уже начали. По данным на утро 31 июля, в случае «Авроры-БГ» зарегистрированы уже 63 заявления пострадавших на общую сумму около 5,9 млн рублей. Причем три случая уже признаны страховыми, а по двум из них произведены выплаты (на сумму в 421,5 и 235,7 тыс. рублей соответственно).

Скорее всего, пострадавшим после банкротства «Авроры-БГ» все же удастся вернуть свои деньги в полном объеме: если случаи будут признаны страховыми, финансового обеспечения в 10 млн руб. должно хватить.

«Несмотря на наличие массы судебных требований клиентов к «Матрешке-тур», а также ряд вступивших в силу решений судов, получение средств по линии страховщика, скорее всего, будет являться единственным реальным способом вернуть хотя бы часть потраченных туристами денег, - считает юрист Сергей Семенов. – В этом случае выплаты будет производить страховщик, а не разорившийся туроператор. К сожалению, реальных активов, способных «закрыть» обязательства кредиторов, у «Матрешки-тур», скорее всего, нет».

Понимают это и бывшие партнеры «Матрешки-тур». В частности, среди подавших заявления о возмещении ущерба значатся не только отдельные частные лица, но и такие компании, как «Алина-тур», «Успех-тур», «Фортуна», «Приоритет» и многие другие.

В ближайшее время, когда завершится срок приема документов от пострадавших (на это отводится календарный месяц) страховщик должен будет принять решение о порядке и размерах выплат заявителям.

/TOURBUS.RU