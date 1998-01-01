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Pegas Fly покидает Жуковский

Эксперты удивлены решением авиакомпании, принадлежащей туроператору «Пегас Туристик», перевести все свои китайские рейсы в Шереметьево

Авиакомпания Pegas Fly намерена прекратить полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, заявил вице-президент владельца авиаперевозчика – туроператора «Пегас Туристик» Имран Назаров, - сообщил «Интерфакс».

"Мы сейчас выполняем из Жуковского полеты на китайском направлении, после чего, с зимнего расписания, планируем перевести их в Шереметьево", — заявил г-н Назаров журналистам.

По его словам, причина ухода — "совокупность многих факторов". Среди них — сложности, возникшие из-за того, что ряд государств так и не признали Жуковский аэропортом не Московского авиаузла. "В конце концов, мы — развивающаяся авиакомпания, нам нужно концентрировать свое внимание на чем-то одном, нежели между двумя аэропортами пытаться что-то построить", — добавил топ-менеджер.

Отметим, что в настоящее время маршрутная сеть Pegas Fly из Жуковского ограничивается семью китайскими направлениями: в Наньнин, Тайюань, Фучжоу, Гуанчжоу, Цзинань, Хайкоу и Сиань. Компания планировала запустить рейсы и в другие страны, получая у Росавиации соответствующие допуски.

Однако в этом месяце уже сообщалось, что Pegas Fly отказалась от более 30 допусков к полетам из Подмосковья, в том числе в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Израиль, Турцию, ряд европейских стран.

Напомним, что аэропорт Жуковский открылся в 2016 г. Сейчас он обслуживает рейсы российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Pegas Fly, киргизских Avia Traffic Company и Air Manas, белорусской "Белавиа", турецких Onur Air и SunExpress.

В 2017 г. аэропорт обслужил 425,5 тыс. человек, что в четыре раза меньше, чем прогнозировало его руководство — АО "Рампорт Аэро" (75% минус у литовской компании Avia Solutions Group, 25% — у "Ростеха").

Напомним, что Росавиация считает Жуковский, несмотря на его близкое расположение к Москве, региональным аэропортом, что освобождает его от ограничений по числу назначенных от каждого государства перевозчиков и рейсов. Но ранее с этим были не согласны авиавласти Таджикистана, Грузии, Израиля и Италии.

В некоторых спорах дело доходило до частичного ограничения авиасообщения между странами, которые, впрочем, позднее удавалось урегулировать.

Комментируя эту новость нашему порталу, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», заявил: «К сожалению, руководство аэропорта Жуковский никак на ситуацию повлиять не может, они никак не могут заставить кого-то признать их аэропорт не московским. Тут только принятие принципа «открытого неба» поможет решить вопрос.

Однако решение руководства авиакомпании Pegas Fly перебазироваться в Шереметьево очень неожиданное. Ведь, совершив этот переход, они потеряют право на выполнение осуществляемых ныне рейсов».

/TOURBUS.RU