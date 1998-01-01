Новости Cтраховая компания «Орбита» подтверждает, что не будет выплачивать компенсации большинству пострадавших клиентов DSBW-Tours Вероятно, туристам все же придется дополнительно потратиться на судебные иски к страховой компании

Страховая компания "Орбита" начала выплаты клиентам остановившего деятельность туроператора DSBW Tours на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представитель страховщика. Впрочем, при этом представитель вновь сообщает, что такие выплаты распространяются только на туры, приобретенные клиентами туроператора с момента действия договора страхования его ответственности в СК "Орбита" — с 11 июня 2018 года. Одновременно представитель СК заявила "Интерфаксу", что "обращений за выплатами в компанию от клиентов туроператора DSBW Tours поступает много". Оказалась не готова спрогнозировать, хватит ли страхового покрытия по договору на полные выплаты пострадавшим. Напомним, что ответственность туроператора DSBW Tours покрывается договором страхования СК "Орбита" с 11 июня 2018 года по 10 июня 2019 года. Ранее аналогичный договор был заключен DSBW Tours с компанией "Инвестстрах", но у этого страховщика ЦБ отозвал лицензию 27 апреля 2018 года. Вместе с тем договор страхования ответственности с туроператором DSBW Tours у прежнего страховщика на момент потери лицензии СК действовал, он охватывал период с 15 марта 2018 года до 14 марта 2019 года. Вместе с тем в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что считает необоснованными отказы в выплатах туристам DSBW Tours, которые купили туры до 11 июня 2018 года. "Датой наступления страхового случая, то есть вступления в действие финансовых гарантий, считается день, когда туроператор объявляет о прекращении своей деятельности. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) нам подтвердили, что норма закона звучит однозначно, а случай DSBW — абсолютно стандартный. Поэтому отказ "Орбиты" платить клиентам этого туроператора вызывает серьезную озабоченность", — сообщила ИринаТюрина. В свою очередь ранее на своей странице в сети «Фейсбук» гендиректор туроператора Карен Гончаров сообщал, что отказ "Орбиты" в выплатах стал для него неожиданностью. Он сообщил, что написал официальное письмо в Ростуризм и ЦБ с просьбой дать разъяснения по данной проблеме. Если ситуация не изменится, руководитель DSBW предлагает туристам предьявлять судебные иски к "Орбите". Каждый иск обойдется туристу в 20 тыс. рублей, но эта сумма в случае выигрыша в суде компенсируется ответчиком, утверждает г-н Гончаров. «Если до конца вторника 21 августа так ничего не прояснится, то в среду - финальная встреча с СК «Орбита». При отсутствии результата юрист Иван Гавриленко из дружественной компании готов взяться за судебные иски к СК «Орбита»… Также подготовим типовое письмо для отправки в ЦБ РФ, которое сможет скачать и подписать каждый заказчик», - заявил г-н Гончаров. В то же время по мнению главного эксперта "Интерфакс-ЦЭА" Анжелы Долгополовой, сложившаяся ситуация выявляет целый ряд проблем в отношениях туркомпаний со страховщиками. "С одной стороны, понятна позиция страховщика, который не готов платить по обязательствам вместо другого страховщика за период, когда его договор страхования ответственности еще не действовал. Но это уже нюансы юридической коллизии, не интересные клиентам. С другой стороны, можно понять недоумение туроператора, который имел два действующих договора страхования ответственности, а они не обеспечивают даже по совокупности выплат его клиентам после остановки деятельности. С третьей стороны, до сих пор законодатели не ставили вопрос о финустойчивости страховщиков и их праве заключать договоры страхования ответственности туроператоров. В другой социально значимой сфере — в страховании ответственности застройщиков перед дольщиками — ЦБ публикует списки страховых компаний, которые могут принимать на себя такие риски", — отмечает эксперт. В Ростуризме сообщили, что уже зафиксировали несколько обращений от туристов DSBW. «К нам начали поступать телефонные звонки. Мы рекомендуем туристам оформлять обращение в письменной форме, после чего в отношении СК «Орбита» смогут быть задействованы механизмы Центробанка», - сообщила начальник правового департамента ведомства Изо Арахамия. Опрошенные АТОР эксперты также считают, что позиция СК «Орбита» не соответствует установленным законом нормам. «В СК «Орбита» искажают смысл положений договора страхования. На самом деле случай признается страховым, если тур не состоялся на дату прекращения деятельности либо более позднюю дату, и неважно, когда куплен тур: важно какой договор действовал на дату события, а не на дату оформления», - поясняет исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. Руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова, в свою очередь, напоминает, что у туристов DSBW, которым страховщик отказывает в выплатах, есть право обратиться в суд. «Если отказ страховой компании в выплате не основан на действующем законодательстве, это дает туристу право обратиться в суд на страховую компанию и оспорить отказ в выплате по договору страхования финансовой ответственности туроператора. Практика показывает, что в таких случаях (когда отказ страховой компании не обоснован), суды встают на сторону туристов», - говорит Надежда Ефремова. /TOURBUS.RU

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