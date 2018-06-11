Новости Cтраховая компания «Орбита» отказывается выплачивать компенсации клиентам DSBW-Tours Гендиректор прекратившего работу туроператора Карен Гончаров рассказал о своих дальнейших шагах в сложившейся ситуации

Cегодня рано утром на странице Карена Гончарова, гендиректора приостановившей в начале июня деятельность компании DSBW-Tours, появилось «Информационное сообщение от DSBW», в котором сообщается о неожиданных трудностях, возникших у туристов, пытающихся получить компенсацию за неосуществленные туры в страховой компании «Орбита». Как пишет г-н Гончаров, «в начале этой недели я получил информацию, что СК «Орбита» стала отказывать нашим туристам в выплатах, если договор между туристом и туроператором DSBW был заключен до даты заключения нашего договора с СК «Орбита», т.е. до 11.06.2018. У нас таких туристов очень много. На такой поворот событий я не рассчитывал. У нас с самого начала сложилось вполне нормальное сотрудничество со СК – всех спокойно консультировали, помогали, у всех все принимали. Попытался вчера встретиться с собственниками СК «Орбита», надеялся их убедить». Однако, по словам г-на Гончарова, переговоры ни к чему не привели - руководство СК ссылается на мнение своих юристов и отказывает в дальнейших выплатах. В связи с этим г-н Гончаров написал официальное письмо в Ростуризм с просьбой дать разъяснение по проблеме: «Юрист Ростуризма выходит 20 августа на работу и должен дать разъяснения. Если СК «Орбита» права, то в законе дыра, которая касается всех». Также гендиректор DSBW написал сегодня письмо в Центробанк РФ. Кроме того, по его сведениям, в пятницу правомочность позиции СК «Орбита» будут обсуждать в страховом сообществе. «Если до конца вторника 21 августа так ничего не прояснится, то в среду - финальная встреча с СК «Орбита». При отсутствии результата юрист Иван Гавриленко из дружественной компании готов взяться за судебные иски к СК «Орбита»… Также подготовим типовое письмо для отправки в ЦБ РФ, которое сможет скачать и подписать каждый заказчик», - заключил г-н Гончаров. Между тем учредитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов согласен с позицией туроператора: «Дата заключения договора о реализации турпродукта не имеет значения для признания страхового случая. Главное, чтобы заявление о прекращении деятельности туроператора произошло в период действия договора страхования». Напомним, что туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке своей деятельности 3 июля. Как заявил тогда г-н Гончаров, «мною принято тяжелое решение о приостановке деятельности компании. В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять своих обязательств перед клиентами и перед банком… Все туристы, находящиеся за рубежом, имеют обратные авиабилеты. Все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях – СК «ИнвестСтрах» на 50 млн рублей и СК «Орбита» также на 50 млн рублей (вся информация на сайте). Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг». /TOURBUS.RU

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