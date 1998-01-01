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«Боинг» авиакомпании Nordwind, летевший из Туниса, экстренно сел в Анталье из-за отказа двигателя

Около 180 туристов оператора «Пегас Туристик» вернутся на родину на резервном лайнере

Аэропорт турецкой Антальи незапланированно принял сегодня российский чартер, у которого по пути из Туниса (аэропорт Монастир) в Ростов-на-Дону возникли проблемы с двигателем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в аэропорту Антальи.

"Boeing 737 российской авиакомпании Nordwind, выполнявший чартер из Туниса в Ростов-на-Дону, во время полета столкнулся с критическими проблемами в одном из двигателей. Командир запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказалась турецкая Анталья, где самолет экстренно приземлился", — сказал источник.

"Российский перевозчик предоставит резервный борт из числа имеющихся в Анталье для дальнейшего перелета туристов. Неисправный борт от полета отстранен", — рассказал источник.

На борту самолета находились около 180 российских туристов, - сообщает ростовский портал 161.ru. В то же время по информации ТАСС на борту находились 164 пассажира.

Cправочная служба аэропорта Антальи сообщила в интервью агентству РБК, что «пилот запросил экстренную посадку, самолет успешно приземлился. Сейчас все пассажиры уже покинули лайнер, ожидают замену самолета». Представители турецкого аэропорта добавили, что самолет приземлился примерно в 13:20 мск.

Около 17:00 представитель Nordwind сообщил, что "в настоящий момент резервный борт А321 готов к вылету из аэропорта Антальи. Планируется прибытие рейса в аэропорт Ростов-на-Дону в 19 часов мск".

Он также подтвердил, что посадка Boeing-737, направлявшегося из Монастира в Ростов, была связана с неисправностью одного из двигателей лайнера. "Воздушное судно произвело вынужденную посадку из-за возникшей неисправности в полете — было обнаружено отклонение в параметрах работы правого двигателя. Посадка выполнена благополучно", — заявил представить перевозчика.

"Пассажирам в аэропорту Антальи были предоставлены прохладительные напитки и информация о подготовке резервного самолета для доставки их до пункта назначения в город Ростов-на-Дону в ближайшее время", — добавил он.

Напомним, что 4 февраля этого года самолет Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind (рейс N4 2477), вылетевший из Москвы на остров Пхукет в Таиланде, совершил вынужденную посадку в Дели. На борту находились 390 человек. Тогда из-за визовых формальностей пассажиры долгое время не могли покинуть самолет в Дели и попасть на ночевку в отель.

Авиакомпания приняла тогда решение направить за туристами два резервных борта – Boeing 737 и А321.

Авиакомпания Nordwind Airlines была создана в 2008 году и является одной из дочерних авиакомпаний туроператора «Пегас Туристик» (наряду с а/к «Икар), базируется в московском аэропорту Шереметьево.

Nordwind Airlines входит в десятку ведущих отечественных авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров, флот компании состоит из 26 «аэробусов» и «боингов» различных типов.

/TOURBUS.RU