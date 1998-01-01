Новости Горячие авиановости Свыше ста рейсов задерживаются сегодня в московских аэропортах/ Лайнер Nordwind, вылетевший из Москвы на остров Пхукет, совершил вынужденную посадку в Дели/ "Интурист" заменит "ВИМ-Авиа" авиакомпаниями "Ямал", Red Wings и Atlas Global

Свыше ста рейсов задерживаются сегодня в московских аэропортах В московских аэропортах утром в понедельник из-за непогоды возобновились задержки рейсов, свыше 100 самолетов уже не укладываются в расписание. "Ближе к утру снегопад возобновился, аэродромные службы вновь переведены в усиленный режим работы и возобновили активную фазу профилактических работ на аэродромах. Это провоцирует многочисленные краткосрочные задержки рейсов и сбои в расписании", — сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах московской зоны. Всего за сутки из-за непогоды в Москве не смогли приземлиться 25 самолетов. "На запасные аэродромы по решению командиров из Домодедово ушли 12 самолетов, столько же — из Шереметьево и один — из Внуково», — сказал он. Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", по состоянию на полдень в московских аэропортах было задержано свыше 100 рейсов. В частности, в Шереметьево задержано 54 рейса, еще 45 рейсов задержано и шесть отменено в Домодедово, а также три рейса задержано и четыре отменено — во Внуково. Авиакомпания "Аэрофлот", в свою очередь, сообщает, что отменила в понедельник 13 дневных и вечерних рейсов по направлению из/в Шереметьево. Решение принято "в связи с последствиями неблагоприятных метеоусловий", говорится в сообщении перевозчика. Всего начиная с субботы, по информации РБК, в столице было задержано и отменено около 850 рейсов. Лайнер Nordwind, вылетевший из Москвы на остров Пхукет, совершил вынужденную посадку в Дели Пассажиры приземлившегося в субботу по техническим причинам в Дели самолета авиакомпании Nordwind размещены в отелях и ждут вылетевшие за ними резервные лайнеры, сообщает пресс-служба Ростуризма. "Все пассажиры рейса размещены в отелях Дели. Для них оформлены срочные визы", — говорится в сообщении. По информации ведомства, поскольку решить техническую проблему самолета силами сотрудников аэропорта не представляется возможным, за туристами вылетели из Москвы два резервных борта. Ростуризм также сообщает, что туристы на Пхукете, которых должен был забрать самолет, вынужденно остающийся в Дели, предупреждены о задержке и находятся в отелях. "Федеральное агентство по туризму держит ситуацию под контролем", — отмечается в сообщении. Ранее в воскресенье сообщалось, что самолет Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind (рейс N4 2477), вылетевший в субботу вечером из Москвы на остров Пхукет в Таиланде, совершил вынужденную посадку в Дели. На борту находились 390 человек. Изначально из-за визовых формальностей пассажиры не могли покинуть самолет в Дели. За туристами авиакомпания приняла решение направить два резервных борта – Boeing 737 и А321. Согласно информации портала Flightradar24, самолет вылетел из Москвы на Пхукет в субботу в 19:30 мск и совершил вынужденную посадку в Дели в 0:53 мск (3:23 местного времени). "Интурист" заменит "ВИМ-Авиа" авиакомпаниями "Ямал", Red Wings и Atlas Global Внутренние рейсы туроператора "Интурист" вместо "ВИМ-Авиа" в 2018 году будут выполнять несколько перевозчиков, сообщил директор по продажам "Интурист" Сергей Толчин на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник. "У нас на внутренних перевозках будут в этом году компании Red Wings и "Ямал". Внутри России мы будем еще множество авиакомпаний добавлять, но по чартерным рейсам, именно по фрахтовке самолетов, основные - это Red Wings, "Ямал" и еще Nord Star. Смотрим также возможности "Якутии", если они будут обеспечены достаточным количеством самолетов, иметь достаточное количество для наших программ", — рассказал г-н Толчин. По его словам, на выездных направлениях туроператор планирует заменить "ВИМ-Авиа" турецким авиаперевозчиком. "На выездных направлениях мы будем использовать компанию Atlas Global – это очень качественный перевозчик в Турции, у нас большие программы на них и в Анталью и в Даламан. Также у нас будут рейсы на самолетах Turkish Airlines и Bulgaria Air", — рассказал Сергей Толчин. Он также сообщил, что в настоящее время туроператор «приступил к сотрудничеству с одной из авиакомпаний по формированию контролируемого флота». /TOURBUS.RU



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