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Сегодняшнее подорожание авиабилетов составило от 5 до 15%

Сервисы по онлайн-продаже авиабилетов сообщили, насколько оправдались прогнозы об увеличении стоимости авиабилетов за рубеж

С сегодняшнего дня вступил в силу новый курс валют, используемый в соответствии с резолюцией IATA (International Air Transport Association) для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы.

На данный момент этот курс составляет 68,5 рубля за доллар и 78 рублей за евро, при том что на прошлой неделе он составлял до 63,5 рубля за доллар и 73,5 рубля за евро.

Напомним, курс IATA рассчитывается один раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00:00 часов каждой среды.

Как сообщили нам в компании OneTwoTrip, сегодняшнее подорожание авиабилетов составило до 7%.

“В понедельник и вторник (13 и 14 августа) путешественники активно пользовались особенностью рынка воздушных перевозок, стремясь купить авиабилеты, пока ослабление национальной валюты не отразилось на их стоимости. Продажи билетов на международные рейсы по итогам двух прошлых дней выросли на 37% по сравнению с прошлой неделей”, - отметил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

В свою очередь, в компании Biletix нам заявили: «В начале недели мы составили прогноз по росту стоимости авиабилетов по международным направлениям на 5-7%. Данный прогноз оправдался».

В частности, по информации компании Biletix, в среднем на 5 % выросла стоимость авиабилетов round trip Москва – Бургас, на 6 % – Москва – Тиват и Москва – Мюнхен. На 10 % подняла багажный тариф авиакомпания «Россия» на перелет из Москвы в Париж – с 25 527 рублей до 28 107.

Правда, ее стоимость билетов всё равно осталась ниже, чем у «Аэрофлота» и Air France, стоимость билетов которых выросла на 6 % – до 30 342 и 30 715 рублей соответственно.

А вот у авиакомпании S7 безбагажные тарифы по маршруту Москва – Барселона взлетели на целых 15 % (с 15 924 до 18 315 рублей). Air Europa по этому направлению подняла цены на 6,4 %, до 28 318 рублей, Vueling – на 5 %, до 33 385 рублей.

/TOURBUS.RU