Авиабилеты подорожают уже в среду

Как напомнили нашему порталу в компании Biletix, «Валютный курс напрямую влияет на стоимость авиаперелетов на рейсах российских авиакомпаний по международным направлениям, а также на рейсах иностранных авиакомпаний, поскольку все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В России курс IATA привязан к официальному курсу ЦБ РФ и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в ночь со вторника на среду».

В компании отмечают, что на прошлой неделе внутренний курс IATA для евро составлял 73.50 рублей, курс доллара IATA составлял 63,5 рублей.

Учитывая, что ЦБ РФ установил на 14 августа 2018 официальный курс доллара 68,22 руб., курс евро — 77,65 руб., то курс IATA должен будет составить 68 рублей для долларов (+7% к курсу прошлой недели) и 77,50 – для евро (+5,4%), что соответствующим образом отразиться на стоимости авиабилетов по международным направлениям.

Российские туристы уже отреагировали на падение курса. 8-12 августа объем продаж авиабилетов по международным направлениям вырос на 31% выше по сравнению со средним посуточным объемом продаж в период с 1 по 7 августа. При этом по внутрироссийским направлениям никаких скачков не наблюдается: 8-12 августа только +2% к среднему показателю продаж 1-7 августа.

Таким образом, туристы стремятся забронировать авиабилеты по международным направлениям заранее, - заявили нам в компании.

В свою очередь руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан отметил в беседе с нами, что «билеты на международные рейсы со среды могут подорожать на 5-7%».

“Если вы планируете поездку за границу, то лучше приобрести авиабилеты за рубеж сегодня — это позволит сэкономить. Однако сэкономить на турах и гостиницах, используя эту особенность рынка воздушных перевозок, путешественникам не удастся, так как их стоимость зафиксирована в валюте и изменение курса сразу же влияет на ее рублевый эквивалент”, — заключил эксперт.

Напомним, что ранее, еще до нынешнего резкого роста курса доллара, сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал продажи авиабилетов с вылетом в сентябре — ноябре 2018 года и обнаружил повышение стоимости перелетов. Средний чек по купленным на текущий момент взрослыми пассажирами авиабилетам туда-обратно по России составлял 6 авгкуста 13380 рублей, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года, по авиабилетам для зарубежных поездок — 21890 рублей (+14%).

Напомним, что компания «Аэрофлот» с 26 июля увеличила топливный сбор для всех авиакомпаний группы, находящихся под ее коммерческим управлением. Повышение составило 200 руб. на полетный сегмент для экономического и комфорт-класса и 400 руб. для бизнес-класса.

При этом, по данным источников "Коммерсанта" на туристическом рынке, ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 международных рейсах. Например, в телеграмме Qatar Airways говорилось о поэтапном повышении тарифов уже с 28 июня.

/TOURBUS.RU