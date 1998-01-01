После 3 сентября Ростуризм может исключить «Натали Турс» из реестра туроператоров

После вступления в силу поправок к закону о туризме, Ростуризм сможет исключить туроператора из реестра, не дожидаясь его заявления об остановке деятельности

Ростуризм после 3 сентября рассмотрит вопрос об исключении из единого федерального реестра туроператоров компании "Натали Турс" в связи с вступлением в силу соответствующих законодательных новелл, сообщили вчера «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе ведомства.

Как напоминает агентство, 3 сентября вступают в силу поправки в закон о туристской деятельности, принятые 4 июня 2018 года. Один из пунктов поправок касается вопроса о том, когда появляются основания для выплаты страхового возмещения клиентам туроператора в случае, если он не исполняет договорные обязательства перед ними.

По действующей редакции закона, датой страхового случая считается день, когда туроператор публично заявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств.

В новой редакции появилось положение о том, что "в случае, если туроператор не сделал такого заявления, но прекратил туроператорскую деятельность по указанной причине, о чем уполномоченному федеральному органу исполнительной власти стало известно, датой страхового случая считается день принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения об исключении туроператора из реестра на основании абзаца шестнадцатого части пятнадцатой статьи 4.2 настоящего Федерального закона".

Федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма является Ростуризм. Поэтому в ситуации с "Натали Турс" после 3 сентября Ростуризм сможет исключить туроператора из реестра, не дожидаясь его заявления об остановке деятельности.

"Решение относительно исключения из единого федерального реестра сведений об ООО "Панорама Тур", которое является юридическим лицом "Натали Турс", будет приниматься Ростуризмом исходя из фактической ситуации, связанной с деятельностью данного туроператора на момент вступления в силу указанной нормы. В случае, если такое решение будет принято, туристы туроператора смогут воспользоваться механизмом страховых возмещений", — сообщили в пресс-службе.

Директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко подтвердил, что исключение станет возможным, но, по его словам, Ростуризм будет аккуратно подходить к подобным случаям.

"У нас появится еще один инструмент для исключения туроператора из федерального реестра, но это не означает, что Ростуризм будет махать шашкой и принимать подобные действия в отношении "Натали Турс" незамедлительно. Ведомству надо будет обосновать юридически свое решение. В противном случае "Натали Турс" сможет подать иск через суд на восстановление в реестре", — сказал он .

В Ростуризме также добавили, что клиенты "Натали Турс" могут обращаться с заявлениями о возврате средств к туроператору, а если эти заявления не будут удовлетворены — в суд.

При этом, по словам начальника правового отдела Ростуризма Изо Арахамия, «Время еще есть, мы не знаем, как будут разворачиваться события. Будем смотреть по ситуации на 3 сентября».

Напомним, что вчера стало известно, что страховая компания "Ингосстрах" готова выплатить компенсации всем туристам туроператора "Натали Турс", если компания объявит об остановке деятельности,

При этом, однако, АТОР напоминает, что в любом случае фингарантий не хватит на все выплаты. "Натали Турс" реализовывала туры в основном от имени своего юридического лица "Панорама Тур" (оценочно – около 95%). Деятельность этой компании застрахована в "Ингосстрахе" на сумму 50 млн рублей.

В случае, если "Натали Турс" прекратит деятельность и не сможет компенсировать туристам убытки собственными силами, этой суммы не хватит на выплату компенсаций всем туристам в полном объеме. Каждый турист сможет получить максимум 4,2% суммы, уплаченной за путевку", — сообщила ассоциация.

/TOURBUS.RU