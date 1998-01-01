Новости Верховный суд постановил, что туристы, отказавшиеся от тура в Египет, получат его полную стоимость Эксперты комментируют резонансное судебное решение Верховного суда относительно несостоявшейся почти три года назад поездки на египетский курорт по путевке TEZ Tour

Путешественник, отказавшийся от тура по соображениям безопасности, должен получить назад полную стоимость путевки, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по спору Андрея Серенко с турфирмой "Хаггард-Запад" и туроператором TEZ Tour, - сообщил «Интерфакс». Как следует из материалов суда, г-н Серенко решил отказаться от поездки с семьей на новогодние каникулы в Египет после взрыва 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом пассажирского самолета Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа". 12 декабря 2015 года он направил турагенту ООО "Хаггард-Запад" и туроператору ООО "Компания Тез Тур" заявление о возврате 296 тыс. рублей, уплаченных за путевки, однако добровольно ему вернули только 230 тыс. рублей — за вычетом фактически понесенных затрат. В судебном порядке г-н Серенко сначала тоже не смог вернуть разницу между оплаченной и возвращенной суммой. Одинцовский городской и Московский областной суды отклонили его требования, согласившись с аргументами турагента и туроператора, что за ними должна остаться часть стоимости тура в пределах осуществленных расходов. Однако у ВС РФ, куда А.Серенко обратился с кассационной жалобой, оказалась другая позиция. Ее обоснование судебная коллегия по гражданским делам начала со ссылки на статью 6 закона «Об основах туристской деятельности», которая предусматривает, что турист имеет право на обеспечение личной безопасности, в том числе при подготовке к путешествию. "Из приведенной нормы права следует, что одним из обязательных условий реализации туристского продукта является соблюдение права туриста на обеспечение личной безопасности", — говорится в кассационном определении, опубликованном вчера. Следующая норма, на которую сослался ВС РФ, — это пункт 1 статьи 28 закона о защите прав потребителей. Он предусматривает, что, если стало очевидным, что услуга не будет оказана в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения соответствующего договора. При этом пункт 4 этой статьи устанавливает, что исполнитель в этом случае не вправе требовать возмещения своих затрат. "Таким образом, если после заключения договора о реализации туристского продукта стало очевидным, что этот продукт не может быть реализован в предусмотренный договором срок, в том числе из-за невозможности обеспечить личную безопасность туристов, турист вправе отказаться от исполнения названного договора. Турагент и туроператор в указанном случае не вправе требовать от туриста возмещения расходов, фактически понесенных в связи с исполнением договора", — сделала вывод коллегия по гражданским делам. Кроме того, она отметила, что доводы турфирм о возможности только судебного расторжения договора противоречат смыслу приведенных норм. "В таком случае при возникновении угрозы жизни и здоровью накануне тура потребитель фактически лишался бы возможности отказаться от такой услуги", — говорится в кассационном определении. Решение и определение судов первой и апелляционной инстанции по иску г-на Серенко отменены. Дело отправлено на пересмотр в Мособлсуд. Комментируя нам это решение, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил нашему порталу: «Я очень сомневаюсь, что TEZ Tour будут обжаловать решение Верховного суда. С одной стороны, турист, безусловно, имеет право обеспечивать свою личную безопасность и никто не думает оспаривать это право. Но ведь нельзя и говорить о том, что туроператор виноват в сложившейся ситуации. Террористический акт – это всегда форс-мажор, и это ужасное событие нельзя предугадать. Поэтому данное решение с человеческой точки зрения стопроцентно честным по отношению к компании я бы не назвал». /TOURBUS.RU

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