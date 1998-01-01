Новости Против руководства Polar Tour возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" Эксперты сомневаются, что виновные в банкротстве «центра бронирования» будут найдены и наказаны

В отношении руководителей прекратившей деятельность компании Polar Tour возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", сообщил представляющий интересы ряда пострадавших турагентов юрист Александр Байбородин, которого цитирует «Интерфакс». "В отношении должностных лиц прекратившей деятельность компании Polar Tour Следственным управлением по ЗАО ГУ МВД по городу Москве возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — сказал он. По словам г-на Байбородина, возбуждение уголовного дела – закономерный итог для компании Polar Tour, которая полностью устранилась от общения с туристами и агентами при уходе с рынка. "Кроме того, в отличие от ряда коллег у этой компании не было фингарантий и реестрового номера. В такой ситуации турагенты и туристы остались один на один со своими проблемами – не просто без денег и поездки, но и без страховок и какого-либо содействия со стороны Polar Tour", — подчеркнул юрист. Он добавил, что именно конечные продавцы услуг первыми приняли на себя весь шквал претензий туристов – турагенты вынуждены рассчитываться с ними самостоятельно. "Возможно, возбуждение уголовного дела поможет отвести гнев туристов от турагентов. Ведь в ситуации с "сознательными" туроператорами турагенты имеют на руках документы о прекращении их деятельности и могут рассчитывать на страховку. С Polar Tour этого нет", — отметил он. Напомним, что компания Polar Tour 15 июня объявила о невозможности исполнять обязательства по субагентским договорам. При этом выяснилось, что компания работала на рынке как «центр бронирования», бронируя туры у крупных туроператоров для других агентств и забирая себе часть комиссии. Компания, несмотря на ее заявление на сайте, не состояла в Едином федеральном реестре туроператоров и ассоциации "Турпомощь" и не заключала договоров страхования ответственности, что позволило бы пострадавшим туристам получить компенсации. При этом месяц назад пострадавшие турагентства создали инициативную группу, которую возглавил гендиректор турагентства "Велтра" Сурен Джулакян. По его словам, "мы выбрали юристов, которые будут представлять наши интересы. Есть серьезные подозрения, что некоторые туроператоры намеренно скрыли информацию по оплаченным заявкам с целью присвоения денег. Мы собрали достаточно весомую доказательную базу". Также стало известно, что пострадавшие агентства направили в конце июня письмо на имя вице-премьера Ольги Голодец, курирующего в правительстве туротрасль, поскольку Ростуризм фактически самоустранился от решения этой проблемы. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), число агентств, сотрудничавших с Polar Tour, составляет около пятисот, количество пострадавших туристов может достигать 20 тысяч, а общая сумма ущерба – 200 млн. Впрочем, по мнению экспертов, надежды на возврат денег туристам в связи с заведенным уголовным делом пока что невелики, поскольку руководство Polar Tour не выходит на связь и его местонахождение неизвестно. Как отмечал ранее в беседе с нами генеральный директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, «нельзя работать с перекупщиками, им нельзя попустительствовать. Подобные компании можно легко отключить от системы продаж. К нам многие обращались с предложением начать работать с Polar Tour, но мы всегда отказывались. Деятельность подобных компаний вызывает слишком много вопросов. К примеру, как они сводят концы с концами? Ведь туры продаются в среднем на 1-2% процента дешевле, чем у туроператорских компаний. Откуда прибыль? От завышенной комиссии? Тогда как можно реализовывать продукт по низкой цене, ведь комиссии почти везде стандартные. Так что я уверен, что в итоге все подобные компании-субагенты обречены на провал». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка