Бывший руководитель столичного туризма будет отвечать за доходы Московской патриархии

Григорий Антюфеев, в течение 12 лет возглавлявший столичный комитет по туризму, назначен гендиректором «Софрино» - главного предприятия РПЦ с миллиардными оборотами

Имя Григория Антюфеева, в течение 12 «лужковских» лет возглавлявшего столичный туризм, неожиданно всплыло вчера во всех центральных СМИ. Как сообщается, указом патриарха Кирилла он назначен гендиректором ООО «Художественно-производственное предприятие "Софрино" РПЦ» . «Речь о самом доходном предприятии церкви с оборотами свыше 2,6 млрд руб., производящем свечи, иконы и другую религиозную утварь», - сообщает «Коммерсант.

По информации издания, прежний руководитель «Софрино» 77-летний Евгений Пархаев был назначен на эту должность еще во времена СССР патриархом Пименом, а в последние годы его имя всплывало в связи с чередой скандалов. Эксперты объясняют отставку желанием патриарха навести порядок в экономике РПЦ.

По информации деловых СМИ, расположенное в одноименном подмосковном поселке предприятие «Софрино» было открыто в 1980 году и занимает территорию в 12 га; здесь работают 3 тыс. человек, которые производят 2,5 тыс. наименований церковных товаров, в том числе свечи, иконы, ювелирные изделия, церковную мебель и облачение для священнослужителей. Предприятие также занимается реставрационными работами и разработкой проектов церквей и часовен.

Оборот ООО «Художественно-производственное предприятие "Софрино" РПЦ» в 2016 году превысил 2,65 млрд руб. (с валовой прибылью в 366 млн руб.), а годом ранее — 2,87 млрд руб.

«Г-н Пархаев в 2000-х сконцентрировал в своих руках управление практически всеми ключевыми предприятиями РПЦ,— говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Именно "Софрино" — основное предприятие, за счет которых формируется бюджет патриархии.

Пархаев — человек прошлой эпохи, его стиль управления давно не соответствовал новым реалиям, особенно в связи с увеличением числа храмов и приходов».

Впрочем, «новым гендиректором завода стал управленец, хорошо знакомый Москве по прошлой эпохе», - отмечает «Коммерсант». Согласно официальной информации, новому руководителю "Софрино" Григорию Антюфееву 59 лет, он капитан 1-го ранга запаса, действительный государственный советник 1-го класса города Москвы, профессор, доктор экономических наук, кандидат технических наук, почетный профессор МГИИТ им. Ю. А. Сенкевича, автор четырех монографий, около ста других научных трудов и один из создателей автоматизированных систем боевого управления Вооруженными силами.

До 1991 года - кадровый офицер центрального аппарата ВС СССР. С 1991 по 2010 года был на руководящих должностях в правительстве Москвы, в том числе зампредом городского Комитета по управлению имуществом, председателем Фонда имущества Москвы и главой столичного Комитета по туризму.

В последующие годы заведовал кафедрой Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, был советником министра культуры РФ и председателем комиссии по музейно-выставочной и архивно-библиотечной деятельности Российского военно-исторического общества.

При этом, по мнению экспертов, 12-летнее руководство г-ом Антюфеевым столичным туризмом ничем примечательным отмечено не было, несмотря на звучавшие в тот период постоянные победные реляции о «рекордном росте иностранного турпотока».

Однако, напоминают эксперты, заметные изменения в столичной туротрасли произошли лишь после того, как в 2010 году г-на Антюфеева на посту главы столичного комитета по туризму сменил на следующие пять лет Сергей Шпилько.

Именно тогда в столице появились наконец-то стоянки для туристических автобусов, англоязычная городская навигация, двухэтажные красные даблдекеры для сити-туров, недорогие хостелы и множество других элементов современной туристической инфраструктуры, а турпоток в столицу из «виртуального» превратился в реальный.

/TOURBUS.RU