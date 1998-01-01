Новости Coral Travel занялся Гамбией Эксперты комментируют планы туроператора впервые поставить в наступающем осенне-зимнем сезоне программу чартерных рейсов в небольшое западноафриканское государство, известное своими атлантическими пляжами

Как сообщает туроператор Coral Travel, он открыл продажу групповых путевок в западноафриканское государство Гамбия. Туры будут включать перелет лайнерами Royal Flight раз в 10-12 дней в период с 30 сентября по 28 марта. На маршрут будет поставлен Boeing-767, рассчитанный на 330 посадочных мест. Время в пути из Москвы займет около 8 часов. Как рассказала Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel, которую цитирует АТОР, «это существенно дешевле самостоятельного бронирования авиабилетов и отелей в этой стране: одни только самые дешевые авиабилеты туда и обратно в Гамбию в конце сентября обойдутся минимум в 62 тысячи рублей (и это за 29-часовой путь с двумя пересадками в Брюсселе и Дакаре). Рейсы с меньшим количеством пересадок будут стоить дороже, так что преимущество прямого чартера очевидны и по цене, и по времени. На гамбийском направлении Coral Travel предлагает широкий ассортимент отелей: в продукт-листе туроператора около 40 гостиниц, в основном категории 4 и 3*. По системе питания «все включено» здесь работает около 20% отелей. Однако в Гамбии ведется активное строительство новых и больших туристических комплексов, которые будут работать на аll inclusive. Существующий отельный фонд ежегодно реновируется. Особенностью гамбийских гостиниц является их природная вовлеченность. На территории почти каждого отеля можно наблюдать своего рода «мини-заповедники»: это многолетние деревья и густая растительность, среди которых свободно гуляют птицы и обезьяны». Напомним, что это Гамбия находится «внутри» Сенегала и имеет форму полосы длиной около 400 км и шириной до 28 км, простирающейся по обе стороны реки Гамбия. Населения страны – всего 1,7 млн человек. На первом месте среди туристических возможностей страны стоит, по официальной информации, активный отдых, рыбалка, наблюдение за птицами, трекинг, путешествия, все виды речного отдыха, этнографический туризм. Гамбия также предлагает пляжный отдых на побережье Атлантического океана. В стране есть и памятники, охраняемые ЮНЕСКО – каменные круги в Сенегамбии и остров Джеймс. В 2016 году Министерство туризма Гамбии открыло в Москве национальный турофис и планировало довести количество россиян, посещающих страну, до тысячи в год. Тогда же власти страны пообещали российским операторам поддержку, в том числе и финансовую, при организации рейсов в страну. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина ранее отмечала, что для «раскрутки» Гамбии на российском рынке придется приложить немалые усилия. По ее словам, «Гамбия пока что мало известна российскому туристу. По оценкам операторов, ежегодный турпоток в эту западноафриканскую страну из России не превышает сотни человек, причем более половины – самостоятельные путешественники. Виза для россиян сроком на 56 дней оформляется по прибытии в аэропорт гамбийской столицы Банжул, ее стоимость - $35. Сдерживающий фактор для увеличения турпотока из России – отсутствие прямых рейсов и непростая эпидемиологическая ситуация". Комментируя новую чартерную программу, Михаил Муравьев, генеральный директор турпокмпании Ultra Travel Lux, заявил нашему корреспонденту: «Спрос на Западную Африку есть, люди спрашивают туры и едут туда отдыхать, хотя, конечно, говорить о массовом туризме на направлении сложно. Оценить успешность проекта Coral Travel непросто. На мой взгляд, если они будут также продавать билеты на новый рейс в розницу – идея окупится, если только пакетные туры – предугадать сложно. В первом случае у туристов будет возможность комбинировать Гамбию с Сенегалом к примеру. Сама же Гамбия - страна небольшая, там достаточно ограниченная экскурсионка, хотя пляжи есть и неплохие». В то же время как рассказал нашему порталу побывавший в ознакомительном туре в Гамбии обозреватель портала «Вести.Туризм» Константин Исааков, «власти Гамбии очень хотели бы видеть у себя российских туристов и стараются активно продвигать свое туристическое направление в России, организовывая, в частности, фам-трипы для операторов и пресс-туры для журналистов. Они, в частности, надеются на наших туристов, предпочитающих «лакшери-отдых». Но увы, для этого в Гамбии есть очень мало ресурсов – здесь не очень представляют, как нужно принимать туристов, нет хороших отелей и ресторанов, слабо развита система столь интересных туристам сафари-парков, а авиаперелет из Европы – долгий и дорогой. Что же касается населения страны, то оно, конечно, очень добродушное и гостеприимное, но абсолютно нищее». /TOURBUS.RU

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