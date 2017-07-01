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Выяснилось, что бывшие супруги Воробьевы «не имеют отношения» к ООО «Панорама Тур», работающему под маркой «Натали Турс»/ Брат замглавы Ростуризма Сергея Корнеева построит отель в Шереметьево/ Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Выяснилось, что бывшие супруги Воробьевы «не имеют отношения» к ООО «Панорама Тур», работающему под маркой «Натали Турс»

Владимир и Наталья Воробьевы не имеют юридического отношения к ООО «Панорама Тур» — компании, которая является главным продавцом туров «Натали Турс», сообщила сегодня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».

«В документах, предоставленных Владимиром Воробьевым наблюдательному совету «Турпомощи» 4 июля, учредителем ООО «Панорама Тур» — основного юридического лица структуры, которая работает под маркой «Натали Турс», значится Яров Денис Борисович, а гендиректором — Азаров Сергей Сергеевич. При этом Владимир и Наталья Воробьевы являются учредителями лишь одного из четырех юрлиц, входящих в Единый федеральный реестр туроператоров – ООО «Агентство путешествий «Натали», которое в 2017 году обслужило 1802 туриста. «Панорама Тур» обслужила 20850 туристов», — рассказала она.

Ирина Тюрина добавила, что от действий «Натали Турс» пострадали не только россияне, но и граждане Беларуси и Казахстана. «Не менее 400 белорусов купили туры, которые впоследствии были аннулированы российским туроператором. Казахстанцы приобрели 231 услугу в ТОО «Натали Турс Казахстан». Речь идет как о полных турпакетах, так и об отдельных частях. Примечательно, что директором «Натали Турс Казахстан» значится Денис Яров, упомянутый выше», — отметила она.

Напомним, что ранее в пятницу стало известно, что туроператор стал объектом прокурорской проверки. Как уточнила Ирина Тюрина, основанием для проведения проверки является информация о фактах нарушения законов, требующая принятия мер прокурором. Поводом могут стать и обращения граждан, и сообщения в СМИ.

В случае выявления нарушений прокурор вправе внести представление об их устранении, что должно быть сделано в течение месяца со дня внесения представления. О результатах необходимо сообщить прокурору в письменной форме. Если проверка выявит факт преступления, может быть заведено уголовное дело.

Брат замглавы Ростуризма Сергея Корнеева построит отель в Шереметьево

Брат заместителя руководителя Ростуризма Сергея Корнеева Александр планирует построить трехзвездочный отель в аэропорту Шереметьево, - сообщает сегодня газета «Ведомости».

Согласно ЕГРЮЛу, в мае 2018 г. Александр Корнеев учредил фирму «Отели групп». Сам бизнесмен сообщил «Ведомостям», что эта компания планирует построить гостиницу 3* на 500 номеров в терминале B аэропорта «Шереметьево-1». Родство с Сергеем Корнеевым он подтвердил.

Инвестиции в проект бизнесмен оценивает примерно в 1,5 млрд руб. Это будут собственные и кредитные средства, а также деньги частных инвесторов, уточнил г-н Корнеев, не раскрыв детали.

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Одна из самых тяжелых за последние десятилетия вспышек желтой лихорадки зафиксирована в Бразилии, подтверждено более 1 тыс. случаев заболевания, сообщает сегодня Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"По информации Минздрава Бразилии, в период в 01.07.2017 по 16.05.2018 зарегистрировано 1266 случаев заболеваний желтой лихорадкой, из них 415 закончились летальным исходом, что значительно превышает уровень прошлого сезона", — говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация сложилась в юго-восточном регионе страны: в штате Минас-Жерайс зарегистрированы 520 случаев, 177 из которых со смертельным исходом, в штате Сан-Паулу — 516 и 163 соответственно, в штате Рио-де-Жанейро — 223 и 73.

По оценке ВОЗ, причинами возникновения и распространения вспышек становятся снижение уровней иммунизации, легкость и скорость перемещения населения, быстрая урбанизация и возобновление роста популяций комаров в результате глобального потепления.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан на ситуацию и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Желтая лихорадка – опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом.

При выезде в страны Южно-Американского и Африканского континентов, где требуется обязательное проведение профилактических прививок, являющихся единственной мерой предупреждения этого опасного заболевания, необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за 10 дней до выезда.

Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.

/TOURBUS.RU



