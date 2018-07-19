Новости «Натали Турс» - развитие событий Прокуратура столицы начала проверку «Натали Турс»/ Банковские счета «Натали Турс» заморожены/ Юристы ожидают массовой подачи заявлений в суд от клиентов «Натали»

Туроператор "Натали Турс" стал объектом прокурорской проверки, сообщила сегодня "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. "Прокуратура столицы организовала в отношении компании "Натали Турс" проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности", — сказала собеседница агентства. Она отметила при этом, что "результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова". Напомним, что информация о том, что СК начала проверку туроператора, появилась еще в этот понедельник. Тогда же сотрудники компании подтвердили ряду СМИ, что еще в пятницу, 14 июля, в офисе туроператора побывали представители ведомства, а еще один источник сообщил, что была изъята часть документации. Впрочем, тогда же, в понедельник, Владимир Воробьёв опроверг информацию о проверке туроператора Следственным комитетом России. При этом он признал факт получения «запросов от ряда госорганизаций». Между тем, сам президент компании «Натали Турс» Владимир Воробьев сегодня днем сообщил профильным СМИ, что банковские счета туроператора заморожены. Ранее он неоднократно обещал, что вскоре начнёт выплачивать компенсации по заявлениям от своих клиентов на возврат средств. Также 4 июля была произведена первая выплата на сумму лишь 800 тыс. рублей, после чего все выплаты прекратились. Связана ли заморозка средств с прокурорской проверкой, пока что неясно. В то же время Правовая служба Ассоциации туроператоров (АТОР) сегодня сообщает, что ей поступают многочисленные обращения от туристов, пострадавших на отдыхе или из-за аннуляции туров туроператором «Натали Турс». Юристы объясняют, почему туристы избирают преимущественно судебный путь разрешения спора с туроператором. Количество обращений пострадавших туристов «Натали Турс» за консультациями в Правовую службу АТОР уже превышает несколько десятков в день. «Все обращающиеся за помощью туристы интересуются только судебными перспективами возврата денежных средств за несостоявшийся или сорванный отдых по вине туроператора. Многие из них уже написали заявления на возврат средств в свои турагентства, некоторые – побывали и в офисе туроператора, однако надежд на возврат денег в связи с молчанием туроператора о возможных сроках таких возвратов они уже не питают», - отмечает глава Правовой службы АТОР Надежда Ефремова. В итоге все обратившиеся в Правовую службу АТОР туристы намерены идти в суд с исками к «Натали Турс» о возмещении материального ущерба по причине невыполнения туроператором своих обязательств, поясняет г-жа Ефремова. «Туристам это сегодня представляется единственно возможным путем решения своих проблем. Позиция «Натали Турс» по реальным денежным выплатам своим клиентам не содержит никаких реальных сроков даже в виде обещаний. Второй же раз оплачивать за отели в аннулированных турах многим попросту не под силу, тем более что люди уже потеряли доверие к обещаниям туроператора о каких-либо «последующих» возвратах. Что касается «Гарантийных обязательств ООО Панорама Тур», предлагаемых им взамен реально потраченных на свой отпуск средств, то люди, с их слов, скорее возмущены такой «заменой», чем готовы рассматривать ее в качестве альтернативы возврата денег», - поясняет эксперт. Эксперты ожидают в ближайшее время настоящего вала судебных исков туристов к «Натали Турс». По данным сайта Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), в отношении ООО «Панорама Тур» уже возбуждено порядка двух десятков исполнительных производств (не касающихся, впрочем, событий конца июня – начала июля и аннуляций туров). Общая сумма их составляет на 19.07.2018 г. 1 млн 276 тыс. 217 рублей (без учета взыскиваемых с ответчика госпошлин). В соответствии с судебной практикой (суды практически всегда принимают сторону туриста в таких ситуациях), полагают эксперты АТОР, в скором времени число таких исполнительных производств в отношении туроператора может вырасти многократно. Если, конечно, «Натали Турс» до момента окончания судебных разбирательств не объявит об официальном прекращении деятельности. /TOURBUS.RU

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